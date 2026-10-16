Gouvernement El Mansouri: une forte représentativité politique

«L’architecture du gouvernement nommé vendredi par le Roi Mohammed VI montre une orientation qui allie la continuité dans le pilotage des secteurs stratégiques, la réhabilitation de figures politiques et partisanes, ainsi que l’ouverture sur des compétences dotées d’une expertise administrative et technique», souligne le quotidien Assabah dans son édition des 17 et 18 octobre.

Le Roi, écrit le quotidien, aurait tenu à ce que soit assurée «une représentativité politique significative avec la présence de trois leaders politiques, à savoir: Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement et coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI) et ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts et Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification».

De même, y figurent des présidents de conseils nationaux de partis, comme Abdeljebbar Rachidi, président du conseil national de l’Istiqlal, nommé ministre délégué auprès du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, et Najwa Koukouss, présidente du parlement du PAM, nommée ministre de la Famille, du Développement social et de l’Égalité.

Les présidents de groupes parlementaires sont également présents : Rachid Hammouni, président du groupe parlementaire du PPS, nommé ministre délégué auprès de la ministre de la Famille, du Développement social et de l’Égalité, chargé de l’Inclusion sociale, et Madiha Khayr, ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification.

L’architecture gouvernementale aurait pris en compte un rééquilibrage au sein de l’appareil exécutif afin d’être en harmonie avec la nature de cette alliance quadripartite (PAM, PI, USFP et PPS), indique le quotidien.

Autant dire que des actions gouvernementales sont à prévoir dans les plus brefs délais. À ce propos, la prochaine étape sera la présentation de la déclaration gouvernementale devant le Parlement, en vertu des dispositions de l’article 88 de la Constitution, qui régit l’investiture du gouvernement: «Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies le programme qu’il compte appliquer».

Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure. Il fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants. Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre en faveur du programme du Gouvernement.