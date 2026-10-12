Officiel. Gouvernement El Mansouri: le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS scellent leur alliance

Une photo immortalisant l’accord entre Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement désignée, et les dirigeants de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS.

La composition de la future majorité gouvernementale est désormais connue. Dans un communiqué publié ce lundi 12 octobre à Rabat, les quatre formations politiques ont annoncé leur accord pour constituer la majorité qui accompagnera Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du prochain gouvernement.

Cette alliance réunit le PAM, arrivé en tête des élections législatives du 23 septembre, le Parti de l’Istiqlal, l’USFP et le PPS. Elle s’inscrit dans le prolongement des consultations politiques menées par la cheffe du gouvernement désignée, conformément à l’article 47 de la Constitution, après sa nomination par le roi Mohammed VI.

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Selon le communiqué, les discussions ont porté sur les défis auxquels le Maroc est confronté, ainsi que sur la nécessité de constituer une majorité politique «forte et cohérente», capable de répondre aux attentes des citoyens. Les quatre partis mettent notamment en avant la justice sociale, l’équité territoriale, la consolidation des libertés et des droits, ainsi que le renforcement de la prospérité économique.

Le choix de cette configuration repose, ajoute la même source, sur la volonté de réunir des formations partageant une proximité idéologique et politique, une vision commune des réformes et des objectifs convergents. La future majorité entend ainsi accompagner l’ambition de bâtir un «Maroc émergent», en mettant l’accent sur la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et le renforcement des capacités productives de l’économie nationale.

El Mansouri reçoit les représentants de l'USFP.

Reste désormais à composer le gouvernement. Les quatre partis se sont engagés à proposer des profils ministériels répondant à des critères de compétence, de sens politique, d’intégrité et de probité. La prochaine étape consistera à arrêter la composition de l’équipe gouvernementale et à préparer le programme qui devra guider son action, le communiqué précisant que celui-ci sera élaboré dans les meilleurs délais.