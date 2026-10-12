Gouvernement El Mansouri: le PPS choisit de participer à la majorité

Lors de la réunion du bureau politique du PPS, le lundi 12 octobre 2O26.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, le PPS explique sa décision par la convergence des orientations politiques et programmatiques avec la future cheffe de l’Exécutif, ainsi que par le climat de confiance ayant marqué les discussions.

Le parti affirme avoir examiné les grandes lignes du futur programme gouvernemental, les contours du pacte de majorité et «la nature de la configuration politique et partisane proposée pour former la nouvelle majorité».

Il met notamment en avant «le climat général positif, marqué par la confiance et une grande convergence dans les orientations fondamentales et les points de vue», qui aurait caractérisé les négociations avec Fatima-Ezzahra El Mansouri.

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Au terme de ses délibérations, le bureau politique estime que l’entrée au gouvernement représente «le meilleur choix, dans le contexte actuel et les circonstances présentes», pour peser sur les politiques publiques et contribuer à la poursuite des réformes.

Le PPS entend ainsi faire de sa participation gouvernementale un levier pour consolider le processus démocratique, garantir les droits et libertés, promouvoir la moralisation de la vie publique et renforcer la justice sociale et territoriale. Le développement du potentiel de l’économie nationale figure également parmi les priorités mises en avant.

Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu ce mercredi 30 septembre 2026 le PPS représenté par Mohamed Nabil Benabdallah.

Le parti assure enfin vouloir exercer ses futures responsabilités de manière «effective et efficiente, audacieuse et responsable», avec l’ambition d’apporter «une réelle valeur ajoutée à la réforme et à la consolidation des acquis».

Il réaffirme, dans ce cadre, son attachement au respect des engagements politiques et programmatiques, tout en plaçant l’intérêt général au cœur de son action au sein de la prochaine majorité.