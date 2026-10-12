Politique

Gouvernement El Mansouri: le PPS choisit de participer à la majorité

Lors de la réunion du bureau politique du PPS, le lundi 12 octobre 2O26.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a annoncé, lundi 12 octobre, sa décision de participer au prochain gouvernement dirigé par Fatima-Ezzahra El Mansouri. Réuni à Rabat, son bureau politique a donné son feu vert à cette participation, à l’issue des consultations menées avec la cheffe du gouvernement désignée et conformément au mandat confié par le comité central du parti.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 15h59

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, le PPS explique sa décision par la convergence des orientations politiques et programmatiques avec la future cheffe de l’Exécutif, ainsi que par le climat de confiance ayant marqué les discussions.

Le parti affirme avoir examiné les grandes lignes du futur programme gouvernemental, les contours du pacte de majorité et «la nature de la configuration politique et partisane proposée pour former la nouvelle majorité».

Il met notamment en avant «le climat général positif, marqué par la confiance et une grande convergence dans les orientations fondamentales et les points de vue», qui aurait caractérisé les négociations avec Fatima-Ezzahra El Mansouri.

Lire aussi : Gouvernement: le PPS n’a «pas encore tranché» sa participation, affirme Benabdallah

Au terme de ses délibérations, le bureau politique estime que l’entrée au gouvernement représente «le meilleur choix, dans le contexte actuel et les circonstances présentes», pour peser sur les politiques publiques et contribuer à la poursuite des réformes.

Le PPS entend ainsi faire de sa participation gouvernementale un levier pour consolider le processus démocratique, garantir les droits et libertés, promouvoir la moralisation de la vie publique et renforcer la justice sociale et territoriale. Le développement du potentiel de l’économie nationale figure également parmi les priorités mises en avant.

Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu ce mercredi 30 septembre 2026 le PPS représenté par Mohamed Nabil Benabdallah.

Le parti assure enfin vouloir exercer ses futures responsabilités de manière «effective et efficiente, audacieuse et responsable», avec l’ambition d’apporter «une réelle valeur ajoutée à la réforme et à la consolidation des acquis».

Il réaffirme, dans ce cadre, son attachement au respect des engagements politiques et programmatiques, tout en plaçant l’intérêt général au cœur de son action au sein de la prochaine majorité.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 15h59
#Maroc#PPS#Gouvernement El Mansouri#Nabil Benabdallah#majorité gouvernementale

LEs contenus liés

Politique

Gouvernement El Mansouri. Majorité ou opposition? Le PPS tranche cet après-midi

Politique

Formation du gouvernement: le PPS réunit mardi son Comité central pour évaluer les consultations

Politique

Gouvernement El Mansouri: le PPS convoque son bureau politique ce vendredi

Politique

Gouvernement: le PPS n’a «pas encore tranché» sa participation, affirme Benabdallah

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Arrestation de 61 Marocains en Algérie: que prépare le régime voyou?
3
Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi
4
Abascal et Bardella débarquent à Sebta pour défendre l’Europe depuis l’Afrique
5
Une délégation de l’armée de l’air israélienne participe au Marrakech Air Show
6
Un déclin annoncé
7
61 Marocains arrêtés en Algérie: le régime ne fait pas la guerre au «Makhzen», mais aux Marocains
8
Le Maroc va proposer un nouveau modèle de coopération migratoire aux pays européens
Revues de presse

Voir plus