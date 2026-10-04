Formation du gouvernement: le PPS réunit mardi son Comité central pour évaluer les consultations

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a décidé de réunir, mardi 6 octobre à Rabat, son Comité central afin d’évaluer les résultats du scrutin législatif du 23 septembre 2026 et de tirer les conclusions des récentes consultations politiques menées par la cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Prévue au siège national du PPS à Rabat, cette réunion, considérée comme une sorte de Parlement du parti, se tiendra sous la présidence de Nabil Benabdellah, secrétaire général de la formation, avec la participation d’environ 300 membres.

Le Comité central sera appelé à examiner les résultats électoraux obtenus par le Parti du Livre, ainsi que les perspectives ouvertes par les discussions engagées avec la cheffe du gouvernement désignée. Il devra également débattre des conditions politiques et programmatiques susceptibles de déterminer la position du PPS face au futur Exécutif.

Lors de sa première rencontre avec Fatima Ezzahra El Mansouri, Nabil Benabdellah avait relevé plusieurs points de convergence entre le PPS et le PAM concernant les orientations générales de la future équipe gouvernementale.

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Le secrétaire général du PPS avait notamment insisté sur plusieurs priorités pour son parti, parmi lesquelles la consolidation de l’espace démocratique, la préservation des libertés et des droits, ainsi que la moralisation de la vie publique.

À l’issue de cette première consultation, le PPS n’avait toutefois pas encore arrêté sa position sur une éventuelle participation au gouvernement. Nabil Benabdellah avait indiqué que cette décision dépendrait notamment de la composition de la future majorité et du contenu du programme gouvernemental.

La réunion du Comité central intervient alors que Fatima Ezzahra El Mansouri, nommée le 29 septembre et chargée de former le nouveau gouvernement, poursuit ses consultations avec les différentes formations politiques.

Le PPS devra ainsi confronter les convergences relevées lors des premiers échanges à ses propres orientations politiques et aux engagements défendus durant la campagne électorale. La décision finale devra tenir compte à la fois du programme envisagé pour le prochain mandat et des garanties offertes en matière de démocratie, de libertés, de justice sociale et de moralisation de la vie publique.

À travers cette réunion de son Comité central, le PPS entend soumettre son positionnement à ses instances avant de prendre une décision définitive. Le rendez-vous du 6 octobre devrait ainsi préciser la place que le Parti du Livre entend occuper face au futur gouvernement, entre convergences programmatiques et préservation de son identité politique.