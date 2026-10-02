Politique

Soupçons de fraude électorale à Tanger: le PAM gèle l’adhésion du maire Mounir Laymouri

Mounir Laymouri, maire de Tanger.

La Commission nationale d’arbitrage et d’éthique du Parti authenticité et modernité (PAM) a décidé, vendredi, de geler la qualité de membre de Mounir Laymouri au sein de l’ensemble des structures du parti.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 19h44

Cette décision intervient à la suite des événements ayant marqué le processus électoral du 23 septembre dernier dans la circonscription de la préfecture de Tanger-Assilah. La Commission indique avoir été saisie par le bureau politique du PAM au sujet des faits attribués au secrétaire provincial du parti à Tanger-Assilah et président du conseil communal de Tanger.

Lire aussi : Soupçons de fraude électorale à Tanger: le maire Mounir Laymouri transféré à la prison d’Assilah

Dans sa décision, la Commission nationale d’arbitrage et d’éthique souligne avoir tenu compte de l’ouverture d’une enquête judiciaire par les autorités compétentes, tout en rappelant son attachement au principe de l’indépendance de la justice et à la présomption d’innocence. Elle précise également que sa compétence disciplinaire demeure indépendante de la responsabilité pénale, laquelle ne peut être établie qu’en vertu d’une décision judiciaire définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

La mesure de gel de l’adhésion a été prise sur la base de l’article 149 des statuts du parti. Elle concerne l’ensemble des structures du PAM.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 19h44
#Maroc#PAM#Élections#Tanger#Mounir Laymouri

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