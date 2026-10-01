Soupçons de fraude électorale à Tanger: deux nouveaux suspects déférés, le parquet détaille le rôle de chacun

Dans un communiqué daté du 1er octobre, le parquet de Tanger précise que ces deux interpellations s’inscrivent dans la poursuite des investigations ouvertes après l’arrestation de cinq premiers suspects. Les deux nouveaux mis en cause ont été déférés devant le procureur général du Roi et des expertises techniques ont été menées dans le cadre de l’enquête.

Selon les conclusions des investigations préliminaires, le premier suspect, comptable au sein d’une société, a participé à l’apposition d’une marque sur le symbole d’un parti politique sur des bulletins de vote. Il aurait agi à la demande de son employeur, Mounir Laymouri, le second suspect, qui se trouvait dans un appartement d’un établissement hôtelier, en compagnie de deux autres personnes porteuses de deux sacs contenant des bulletins de vote. Les quatre hommes auraient ensemble apposé une marque sur le symbole d’un parti politique sur ces bulletins.

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Les enquêteurs ont pu récupérer les enregistrements de la caméra de surveillance de l’hôtel, pourtant effacés délibérément. Ces images montrent la présence du second suspect aux côtés de son employé comptable et de deux autres personnes, actuellement en détention préventive dans le cadre de ce même dossier, dans l’appartement en question, jusqu’à leur départ ensemble. Les accompagnait également le suspect qui avait sorti les bulletins de vote du bureau avant de les y réintroduire.

Les enregistrements ont par ailleurs établi qu’il s’agissait des deux mêmes sacs saisis par la suite dans les bureaux de vote concernés. Les investigations ont également démontré que le second suspect était présent lors de l’opération d’apposition de la marque sur le symbole du parti politique sur les bulletins.

L’expertise technique menée sur le téléphone du second suspect a en outre révélé plusieurs appels passés par l’intéressé, avant et le jour du scrutin, à deux des suspects actuellement en détention préventive dans ce dossier.

Sur la base de ces résultats, et dans un souci d’établir toutes les circonstances entourant cette affaire, le parquet a décidé de demander l’ouverture d’une information judiciaire contre les personnes concernées, en détention préventive, pour le crime d’atteinte aux opérations de vote et de participation à la falsification.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger a indiqué que le parquet continuerait à suivre la procédure d’instruction afin de présenter les réquisitions nécessaires, dans le cadre de son souci d’application stricte de la loi.