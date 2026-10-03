El Mansouri devant le Conseil national du PAM: «Nous voulons un gouvernement politique fort»

La cheffe du gouvernement désignée a rappelé que le PAM avait exprimé sa volonté d’ouvrir les consultations à l’ensemble des composantes représentées au Parlement, y compris à celles qui ont annoncé leur choix de rejoindre l’opposition, en référence notamment au PJD et à l’Alliance de la gauche. «C’est leur droit», a-t-elle déclaré, tout en relevant qu’il n’existe encore aucun programme gouvernemental auquel elles pourraient s’opposer.

«Nous sommes dans la majorité, nous allons diriger le prochain gouvernement. Nous sommes une institution et l’opposition est une institution. Nous voulons nous asseoir avec tout le monde, nous sommes à l’écoute de tous. Il ne doit jamais y avoir de rupture entre les institutions», a-t-elle affirmé.

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El Mansouri a reconnu que les négociations ne seront «pas faciles», insistant sur la volonté de former un gouvernement «politique fort», conformément à l’engagement pris envers les Marocains. Elle a surtout écarté une logique de partage des postes et des portefeuilles fondée sur le clientélisme. «Nous voulons des responsables politiques, des compétences, des personnes intègres, éthiques, porteuses de valeurs et prêtes à se sacrifier pour cette nation», a-t-elle souligné.