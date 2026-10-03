Politique

El Mansouri devant le Conseil national du PAM: «Nous voulons un gouvernement politique fort»

Fatima Ezzahra El Mansouri lors de la session extraordinaire du Conseil national du PAM, le 3 octobre 2026 à Skhirat.

Par La Rédaction
Le 03/10/2026 à 19h31

VidéoPrenant la parole ce samedi lors de la session extraordinaire du Conseil national du PAM à Skhirat, Fatima-Zahra El Mansouri a félicité les militants, sympathisants et soutiens du parti pour sa victoire aux législatives du 23 septembre, estimant que les résultats obtenus traduisent «l’enracinement» du projet politique et sociétal du PAM et une volonté de changement et de réforme.

La cheffe du gouvernement désignée a rappelé que le PAM avait exprimé sa volonté d’ouvrir les consultations à l’ensemble des composantes représentées au Parlement, y compris à celles qui ont annoncé leur choix de rejoindre l’opposition, en référence notamment au PJD et à l’Alliance de la gauche. «C’est leur droit», a-t-elle déclaré, tout en relevant qu’il n’existe encore aucun programme gouvernemental auquel elles pourraient s’opposer.

«Nous sommes dans la majorité, nous allons diriger le prochain gouvernement. Nous sommes une institution et l’opposition est une institution. Nous voulons nous asseoir avec tout le monde, nous sommes à l’écoute de tous. Il ne doit jamais y avoir de rupture entre les institutions», a-t-elle affirmé.

Lire aussi : EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus

El Mansouri a reconnu que les négociations ne seront «pas faciles», insistant sur la volonté de former un gouvernement «politique fort», conformément à l’engagement pris envers les Marocains. Elle a surtout écarté une logique de partage des postes et des portefeuilles fondée sur le clientélisme. «Nous voulons des responsables politiques, des compétences, des personnes intègres, éthiques, porteuses de valeurs et prêtes à se sacrifier pour cette nation», a-t-elle souligné.

Par La Rédaction
Le 03/10/2026 à 19h31
#PAM#Fatima Ezzahra El Mansouri#Législatives

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