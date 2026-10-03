Futur gouvernement: «Les négociations formelles débuteront cette semaine», assure Fatima Ezzahra El Mansouri

Au terme des travaux à huis clos du Conseil national du PAM, réuni au Palais des congrès de Skhirat, Fatima Ezzahra El Mansouri a qualifié cette session de «moment décisif pour trancher la question des alliances gouvernementales, après la victoire du PAM aux élections législatives du 23 septembre 2026».

Le360 a appris que, lors des débats, de nombreux membres du parti ont appelé la cheffe du gouvernement à ne pas reconduire la configuration de la précédente majorité, notamment en s’alliant de nouveau avec le RNI.

Fatima Ezzahra El Mansouri est également revenue sur l’atmosphère qui a marqué les travaux du Conseil national. «C’était assurément une réunion marquée, tout d’abord, par une immense joie et une grande fierté quant aux résultats des élections et, plus encore, quant à ma désignation comme cheffe du gouvernement par Sa Majesté, que Dieu l’assiste», a-t-elle déclaré.

Selon elle, les échanges ont été «intenses» et «loin d’être simples». «Il y a eu confrontation d’idées, certains évoquant des lignes rouges, tandis que d’autres plaidaient pour un dialogue ouvert. En fin de compte, c’est à l’unanimité que le Conseil national a voté pour me mandater afin que je mène les négociations aux côtés de la commission désignée par le bureau politique», a-t-elle expliqué.

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Les consultations préliminaires étant désormais achevées, la cheffe du gouvernement a annoncé l’ouverture d’une nouvelle étape dans le processus de formation de la majorité. «Les négociations formelles débuteront dès cette semaine», a-t-elle indiqué.

Mohamed Hjira, député nouvellement élu et membre du Conseil national du PAM, a pour sa part donné le ton des débats, largement marqués par les appels à ne pas reproduire la configuration de la précédente majorité gouvernementale.

À noter, par ailleurs, que le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a affirmé devant les membres du Conseil national de sa formation que «le PAM a décidé de ne pas reconduire une majorité avec le RNI».