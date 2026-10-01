Politique

Gouvernement. Mohamed Joudar, secrétaire général de l’UC: «Un intérêt particulier doit être accordé à la jeunesse, à la lutte contre le chômage et à la cherté de la vie»

Mohamed Joudar, secrétaire général de l’Union constitutionnelle, à la suite de son entrevue avec la cheffe du gouvernement à Rabat, le 1er octobre 2026 (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2026 à 14h20

Vidéo Reçu ce jeudi à Rabat par la cheffe du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri, le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Joudar, a insisté sur les grands défis socio-économiques auxquels devra répondre le prochain exécutif.

La cheffe du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu, ce jeudi 1er octobre à Rabat, une délégation de l’Union constitutionnelle (UC) conduite par son secrétaire général, Mohamed Joudar. Celui-ci était accompagné de Chaoui Belassal, président du groupe parlementaire du parti, et d’El Hassan Abyaba, vice-secrétaire général de l’UC et ancien ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

À l’issue de cette rencontre, Mohamed Joudar a félicité Fatima Ezzahra El Mansouri pour sa nomination par le roi Mohammed VI à la tête du gouvernement et pour la mission qui lui a été confiée de former le nouvel exécutif.

Le dirigeant de l’UC a insisté sur les principaux défis socio-économiques auxquels devra répondre la prochaine équipe gouvernementale, citant notamment la lutte contre le chômage et la hausse du coût de la vie. Il a également plaidé pour que les politiques publiques accordent une attention particulière à la jeunesse.

Mohamed Joudar a, en outre, évoqué les préparatifs de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, estimant que la réussite de cette échéance constituera l’un des chantiers majeurs de la prochaine législature.

Lire aussi : Législatives 2026: nouvelle hiérarchie et plusieurs scénarios de coalition

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre des consultations engagées par la cheffe du gouvernement avec les différentes formations politiques en vue de constituer une majorité parlementaire et de former le prochain exécutif.

Elle intervient deux jours après la nomination, mardi 29 septembre, de Fatima Ezzahra El Mansouri au poste de cheffe du gouvernement. Coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), elle a été chargée par le souverain, conformément à l’article 47 de la Constitution, de former le nouveau gouvernement.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2026 à 14h20
#Union constitutionnelle#gouvernement#Fatima Ezzahra El Mansouri#Législatives#Mohamed Joudar#jeunesse#Chômage#cherté de la vie

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