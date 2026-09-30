Politique

Mohamed Chaouki: «Le RNI est disposé à soutenir la cheffe du gouvernement»

Mohamed Chaouki, président du RNI, après sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, à Rabat le 30 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/09/2026 à 15h32

VidéoFatima Ezzahra El Mansouri a entamé ce mercredi à Rabat les consultations pour la formation du prochain gouvernement, au lendemain de sa nomination par le roi Mohammed VI et de sa désignation pour former le nouvel exécutif. Arrivé deuxième aux législatives, le RNI a été le premier parti à être reçu par la cheffe de l’exécutif.

La cheffe du gouvernement a reçu, ce mercredi au siège du PAM à Rabat, une délégation du RNI conduite par président Mohamed Chaouki et comprenant notamment Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid.

À l’issue des entretiens, Mohamed Chaouki a souligné la disponibilité de son parti à soutenir la nouvelle cheffe du dans la formation du futur gouvernement. «Le RNI l’a félicitée après sa nomination par le roi Mohammed VI en qualité de cheffe de gouvernement et nous lui avons exprimé notre détermination à l’aider dans sa tâche».

Lors de son point de presse, le chef du RNI n’a pas précisé s’il a abordé avec Fatima Ezzahra El Mansouri la possibilité de la participation, ou pas, du RNI dans la prochaine équipe gouvernementale. Cependant, les observateurs estiment «peu probable» une éventuelle participation du parti de la Colombe au sein de la majorité prochaine.

Le MP, l’USFP et le PPS reçus cet après-midi par El Mansouri

Fatima Ezzahra El Mansouri poursuivra cet après-midi ses consultations pour la formation du prochain gouvernement. Elle recevra trois formations politiques au siège du PAM.

Le Mouvement populaire sera ainsi reçu à 15h00. L’Union socialiste des forces populaires (USFP) suivra à 16h30. Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) clôturera la journée à 18h30.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/09/2026 à 15h32
#Fatima Ezzahra El Mansouri#gouvernement#RNI#​​Mohamed Chaouki#Parlement#majorité gouvernementale

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