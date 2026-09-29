Politique

Fatima Ezzahra El Mansouri cheffe du gouvernement: la presse internationale salue une nomination «historique»

La presse internationale salue la portée historique de la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement.

La nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement marocain a largement retenu l’attention des médias internationaux. Dans cette couverture, l’accent est d’abord mis sur le caractère inédit de cette désignation, qui fait d’El Mansouri la première femme à diriger l’exécutif marocain. Les médias s’intéressent également à son parcours et aux défis politiques, économiques et sociaux qui l’attendent.

Par La Rédaction
Le 29/09/2026 à 22h02

Reuters ouvre ainsi sur un titre sans ambiguïté: «Morocco’s king appoints first woman prime minister following election». L’agence britannique présente cette nomination comme un événement inédit et rappelle le parcours de Fatima Ezzahra El Mansouri, avocate, ancienne ministre de l’Habitat et ancienne maire de Marrakech. Reuters souligne également la mission qui lui incombe désormais: conduire les négociations en vue de former une coalition gouvernementale.

L’agence insiste par ailleurs sur les dossiers qui attendent le futur exécutif, notamment les investissements liés à la Coupe du monde 2030.

Même tonalité du côté d’Associated Press, qui titre sur la nomination de la «première femme Premier ministre du Maroc». L’agence américaine insiste sur le caractère historique de la décision et rappelle qu’El Mansouri, âgée de 50 ans, devient la deuxième femme à diriger un gouvernement dans le monde arabe, après la Tunisienne Najla Bouden.

AP met également en avant le défi de la formation de la prochaine coalition. Avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, le PAM devra en effet négocier avec d’autres formations pour constituer une majorité gouvernementale.

La BBC place elle aussi le caractère historique de la nomination au premier plan. La chaîne britannique revient sur le parcours politique d’El Mansouri, notamment son accession à la mairie de Marrakech en 2009, son retour à la tête de la ville en 2021 et son passage au gouvernement.

Al Jazeera choisit un angle particulièrement symbolique avec le titre «Truly historic». Le média qatari souligne que la nouvelle cheffe du gouvernement devient la deuxième femme à diriger un gouvernement dans le monde arabe, après Najla Bouden. Il s’intéresse également aux négociations à venir pour constituer une majorité et aux investissements importants liés à la préparation du Mondial 2030.

France 24 retient également l’image de la maire de Marrakech devenue la première femme à diriger le gouvernement marocain. La chaîne revient sur son parcours politique ainsi que sur la victoire du PAM aux législatives.

Bloomberg met davantage l’accent sur les enjeux économiques qui accompagnent cette nouvelle séquence politique. L’agence inscrit la nomination dans une période marquée par d’importants investissements et par les préparatifs de la Coupe du monde 2030. Elle souligne également les défis économiques et sociaux auxquels le prochain gouvernement devra répondre, notamment en matière d’emploi, de pouvoir d’achat et d’attentes de la jeunesse.

Par La Rédaction
Le 29/09/2026 à 22h02
#Législatives#Fatima Ezzahra El Mansouri#PAM#Médias#Presse

LEs contenus liés

Politique

Gouvernement El Mansouri: les consultations débutent mercredi avec le RNI et l’Istiqlal

Politique

EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus

Politique

Exclusif. Première déclaration de Fatima Ezzahra El Mansouri après sa nomination comme cheffe du gouvernement

Politique

Après la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, voici les prochaines étapes

Articles les plus lus

1
Le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Après la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, voici les prochaines étapes
4
Enfin, une femme à la tête du gouvernement
5
Sahara: la diplomatie algérienne s’enlise de nouveau dans le déni et nage à contre-courant de l’Histoire
6
Fatima Ezzahra El Mansouri: le droit d’être première et le devoir de réussir
7
Sebta et Melilla, le PP recycle à Bruxelles la polémique des pointillés de Google
8
Emprise des réseaux sociaux, dette de sommeil et dimanche sur écran: ce que révèlent deux études menées auprès de lycéens à Casablanca
Revues de presse

Voir plus