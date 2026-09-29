Fatima Ezzahra El Mansouri cheffe du gouvernement: la presse internationale salue une nomination «historique»

La presse internationale salue la portée historique de la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement.

Reuters ouvre ainsi sur un titre sans ambiguïté: «Morocco’s king appoints first woman prime minister following election». L’agence britannique présente cette nomination comme un événement inédit et rappelle le parcours de Fatima Ezzahra El Mansouri, avocate, ancienne ministre de l’Habitat et ancienne maire de Marrakech. Reuters souligne également la mission qui lui incombe désormais: conduire les négociations en vue de former une coalition gouvernementale.

L’agence insiste par ailleurs sur les dossiers qui attendent le futur exécutif, notamment les investissements liés à la Coupe du monde 2030.

Maroc : Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme nommée cheffe du gouvernement

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Même tonalité du côté d’Associated Press, qui titre sur la nomination de la «première femme Premier ministre du Maroc». L’agence américaine insiste sur le caractère historique de la décision et rappelle qu’El Mansouri, âgée de 50 ans, devient la deuxième femme à diriger un gouvernement dans le monde arabe, après la Tunisienne Najla Bouden.

AP met également en avant le défi de la formation de la prochaine coalition. Avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, le PAM devra en effet négocier avec d’autres formations pour constituer une majorité gouvernementale.

La BBC place elle aussi le caractère historique de la nomination au premier plan. La chaîne britannique revient sur le parcours politique d’El Mansouri, notamment son accession à la mairie de Marrakech en 2009, son retour à la tête de la ville en 2021 et son passage au gouvernement.

First female prime minister named in Morocco after winning elections https://t.co/yEIBkhoTqL — BBC News (UK) (@BBCNews) September 29, 2026

Al Jazeera choisit un angle particulièrement symbolique avec le titre «Truly historic». Le média qatari souligne que la nouvelle cheffe du gouvernement devient la deuxième femme à diriger un gouvernement dans le monde arabe, après Najla Bouden. Il s’intéresse également aux négociations à venir pour constituer une majorité et aux investissements importants liés à la préparation du Mondial 2030.

France 24 retient également l’image de la maire de Marrakech devenue la première femme à diriger le gouvernement marocain. La chaîne revient sur son parcours politique ainsi que sur la victoire du PAM aux législatives.

Journal de l'Afrique - Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement marocain

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Bloomberg met davantage l’accent sur les enjeux économiques qui accompagnent cette nouvelle séquence politique. L’agence inscrit la nomination dans une période marquée par d’importants investissements et par les préparatifs de la Coupe du monde 2030. Elle souligne également les défis économiques et sociaux auxquels le prochain gouvernement devra répondre, notamment en matière d’emploi, de pouvoir d’achat et d’attentes de la jeunesse.