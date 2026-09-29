Politique

Exclusif. Première déclaration de Fatima Ezzahra El Mansouri après sa nomination comme cheffe du gouvernement

Fatima Ezzahra El Mansouri a déclaré que le bureau politique du PAM lui avait confié le soin de mener des consultations avec les différents partis politiques de l’ex-majorité et de l’opposition.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/09/2026 à 19h34

VidéoJuste après sa nomination par le roi Mohammed VI comme première cheffe du gouvernement du Royaume du Maroc, Fatima Ezzahra El Mansouri, l’une des dirigeantes du PAM, a déclaré que le bureau politique du parti du Tracteur lui avait confié le soin de mener des consultations avec les différents partis politiques de l’ex-majorité et de l’opposition.

«Le bureau politique m’a chargée d’entreprendre — à partir de demain, NDLR — des discussions avec les partis politiques, et j’aurai l’occasion de communiquer avec vous sur l’avancement de ces rounds de consultations», a affirmé la cheffe du gouvernement dans une première déclaration livrée à Le360 après sa nomination, ce mardi, par le souverain au palais royal de Rabat.

De son côté, l’autre membre de la présidence collégiale, Mehdi Bensaïd, a confirmé la mission de Fatima Ezzahra El Mansouri, indiquant que les consultations débuteraient mercredi, suivant «l’ordre du classement et des sièges remportés par les partis politiques». «Nous allons discuter avec tout le monde», a-t-il précisé, en allusion au PJD, qui a décidé samedi de se ranger dans l’opposition. Il a ajouté que les consultations se poursuivraient la semaine prochaine.

La réunion du bureau politique s’est tenue dans les locaux régionaux du parti, à Agdal, quartier huppé de Rabat. Pour rappel, le PAM a remporté le scrutin législatif avec 97 sièges. Le roi s’est appuyé sur l’article 47 de la Constitution, qui stipule que le Souverain nomme une personnalité issue du parti vainqueur au poste de chef du gouvernement.

Rencontré après la réunion, El Khattat Yanja, devenu l’une des figures majeures du PAM à Dakhla lors du scrutin du 23 septembre 2026, a salué la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri par le roi Mohammed VI, estimant que le Maroc dispose désormais d’une personnalité combative et efficace. «Je l’ai félicitée pour cette confiance royale», a-t-il déclaré.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/09/2026 à 19h34
#Chef du gouvernement#Fatima Zahra El Mansouri#PAM#Roi Mohammed VI

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