IA: le Maroc et Mistral dévoilent leurs premiers outils souverains adaptés à la darija

Le paysage numérique national vient d’assister à l’officialisation de la mise en open source des tout premiers livrables issus du partenariat stratégique entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et l’entreprise spécialisée Mistral. Cette initiative, concrète, s’inscrit pleinement dans la trajectoire tracée par la stratégie Maroc Digital 2030 et la feuille de route sectorielle baptisée AI Made in Morocco. L’objectif affiché est d’ériger les piliers d’une intelligence artificielle souveraine, éthique et ancrée dans les spécificités linguistiques et culturelles du Royaume, indique le magazine Finances News Hebdo.

Dans le détail, ce premier volet de déploiement technologique se concrétise par la mise à disposition de deux outils majeurs. Le premier consiste en un classificateur d’identification linguistique sophistiqué, spécifiquement entraîné pour reconnaître et dissocier avec précision divers dialectes arabes, avec un accent particulier sur la darija marocaine. Le second se matérialise par Voxtral, un modèle de pointe dédié à la reconnaissance automatique de la parole pour la darija. Cette solution innovante assure une transcription fluide de l’oral vers l’écrit, tout en négociant avec aisance le phénomène du code-switching, cette alternance linguistique si caractéristique qui jongle naturellement entre l’arabe, le français et l’anglais.

Ces ressources technologiques s’adressent à un large spectre d’acteurs, allant des administrations publiques aux startups, en passant par la communauté académique, les développeurs et le tissu entrepreneurial. En s’appropriant ces outils en open source, ces derniers disposeront des leviers nécessaires pour concevoir des applications sur mesure, en parfaite adéquation avec les usages quotidiens des citoyens. Cette démarche, qui vise à démocratiser l’accès aux services numériques en les ancrant dans les langues vernaculaires, tout en consolidant l’autonomie numérique du pays, entend stimuler l’innovation de proximités et favoriser l’élévation des compétences de l’écosystème local, lit-on dans Finances News Hebdo.

Les retombées escomptées de ces innovations touchent de nombreux secteurs stratégiques, à commencer par la modernisation des services publics, l’optimisation des parcours éducatifs, la transformation des médias, l’amélioration du support client, ainsi que la numérisation et le traitement intelligent de masses documentaires multilingues. Ces avancées viennent ainsi enrichir l’arsenal de solutions d’intelligence artificielle déjà initié par le ministère, qui conçoit et entraîne en interne divers modèles destinés à alimenter sa marketplace dédiée, répondant ainsi aux exigences spécifiques des administrations et des usagers du service public.

Ces premières réalisations tangibles témoignent de la vitalité de cette alliance pluriannuelle entre les autorités publiques et Mistral, dont la vocation est de doter le Maroc d’une IA pragmatique, et souveraine.

En permettant aux technologies de pointe de s’approprier la complexité de la darija et, à terme, l’ensemble des composantes linguistiques nationales, le Royaume renforce son inclusion numérique, améliore la qualité de ses prestations administratives et affirme sa capacité à maîtriser, souverainement, ses orientations technologiques. Ce premier jalon ne constitue toutefois qu’une introduction, puisque de nouveaux modèles et cas d’usage dédiés à l’IA générative, au traitement du langage naturel et à la numérisation des services publics sont d’ores et déjà en cours de développement.