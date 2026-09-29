Maroc Digital 2030: le ministère de la Transition numérique et Mistral AI lancent une IA souveraine et connectée aux réalités locales

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et Arthur Mensch co-fondateur et directeur général de Mistral AI.

Le Royaume franchit une étape clé dans le renforcement de sa souveraineté numérique. Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la société Mistral AI viennent de rendre publics les premiers livrables issus de leur partenariat. Intégrées à la stratégie Maroc Digital 2030 et à la feuille de route «AI Made in Morocco», ces innovations ont pour objectif de proposer des technologies d’Intelligence artificielle responsables, inclusives et adaptées au contexte culturel et linguistique marocain.

Concrètement, cette première phase met à disposition deux modèles technologiques majeurs. Le premier est un classificateur d’identification linguistique capable de reconnaître et de distinguer plusieurs dialectes arabes, avec une précision particulière pour la darija. Le second est «Voxtral», un modèle de reconnaissance automatique de la parole conçu pour transcrire le parler quotidien des Marocains, en intégrant la gestion du code-switching, soit l’alternance spontanée entre la darija, le français et l’anglais.

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Bientôt accessibles en open source, ces outils s’adressent à l’ensemble de l’écosystème national: administrations publiques, start-up, chercheurs, développeurs et entreprises privées. Leur déploiement vise à transformer les usages des citoyens en ouvrant la voie à des applications concrètes dans les services publics, l’éducation, le support client, les médias, la numérisation documentaire ou encore la gestion de données multilingues.

Ces outils viennent enrichir un portefeuille plus vaste de solutions conçues et entraînées en interne par le ministère afin d’alimenter sa propre place de marché dédiée à l’intelligence artificielle, destinée aux organismes publics.

«Ces premiers livrables du partenariat pluriannuel entre le MTNRA et Mistral constituent des réalisations concrètes de notre feuille de route AI Made in Morocco, qui vise le développement d’une intelligence artificielle utile, souveraine et adaptée aux réalités marocaines», indique le communiqué.

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«En permettant à l’IA de mieux comprendre la darija et, progressivement, les langues nationales, nous renforçons l’inclusion numérique, la qualité des services publics et la capacité du Maroc à maîtriser ses choix technologiques», poursuit la même source.

Cette annonce marque le début d’une feuille de route à long terme. D’autres modèles et cas d’usage sont actuellement en cours de développement dans le cadre de cette coopération pluriannuelle, couvrant notamment l’intelligence artificielle générative, le traitement automatique du langage et la modernisation des services publics numériques.