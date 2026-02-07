Intelligence artificielle et métiers de demain au cœur du Forum d’orientation du groupe Education Development Company

Véritable carrefour des opportunités académiques et professionnelles, le Forum d’orientation EDC 2026 réunira les 6 et 7 février à Casablanca plus de cinquante établissements d’enseignement supérieur. Un événement d’envergure, rythmé par une conférence magistrale de Najat Vallaud-Belkacem sur l’avenir des carrières à l’ère de l’intelligence artificielle.

Organisé par Education Development Company (EDC), acteur de référence de l’enseignement privé au Maroc – composé du groupe d’établissements marocains bilingues Elbilia, du réseau d’écoles françaises Léon L’africain homologuées AEFE et de Dar Essalam American School, ce forum se tient sur le Campus Elbilia International aux Domaines d’Anfa, route de Dar Bouazza.

Dans un communiqué, les organisateurs expliquent que «dans un contexte de transformation rapide du marché du travail et d’une offre de formation post-baccalauréat en constante expansion, ce forum a pour vocation d’offrir aux lycéens un accompagnement complet. L’objectif est de leur fournir les outils et les informations nécessaires pour construire un projet d’avenir éclairé, ambitieux, en adéquation avec leur profil d’une part et les défis contemporains d’autre part».

Un programme riche et des intervenants de premier plan

Le Forum d’orientation EDC 2026 réunira plus d’une cinquantaine d’établissements d’enseignement supérieur de renom. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer les représentants de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, d’universités publiques et privées, ainsi que d’écoles spécialisées dans divers domaines porteurs.

Le temps fort de cet événement sera la conférence animée par Najat Vallaud-Belkacem, membre du comité scientifique d’EDC. «Personnalité éminente de la diaspora marocaine et première femme à avoir occupé le poste de ministre de l’Éducation nationale en France. Son parcours d’exception est une source d’inspiration pour la jeunesse. Cette conférence, intitulée “Choisir son futur en 2026: Réussir sa carrière à l’ère de l’IA”, se tiendra le samedi 7 février à 16h30 et promet d’offrir des perspectives uniques sur les carrières de demain», annonce le groupe Education Development Company.

Conçu pour s’adresser de manière adaptée à différents profils, le Forum d’orientation EDC 2026 s’articule autour de deux temps forts complémentaires. Le vendredi 6 février a été dédié exclusivement aux élèves des établissements du réseau EDC – Elbilia et Léon L’Africain – qui bénéficieront d’un accès privilégié aux stands et d’échanges privilégiés avec les exposants, rappelle le communiqué.

Le samedi 7 février sera quant à lui ouvert au grand public et accueillera l’ensemble des lycéens, des étudiants en réorientation, leurs parents ainsi que les professionnels de l’éducation. Cette journée sera accessible librement et gratuitement à tous les visiteurs.

Portée en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Casablanca-Settat, cette initiative traduit l’ambition d’EDC de rendre accessible à tous une information d’orientation fiable et de qualité, tout en renforçant son engagement citoyen en faveur de l’éducation et de la réussite des jeunes, relève le groupe.

Fort d’un réseau de plus de 30 établissements accueillant plus de 17.000 élèves, EDC se positionne comme un acteur clé de l’enseignement privé au Maroc à travers ses enseignes Elbilia, Léon l’Africain et Dar Essalam American School. Le groupe place l’excellence pédagogique, l’accompagnement des élèves et l’innovation éducative au cœur de son modèle.