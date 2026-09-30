Politique

Gouvernement: le PPS n’a «pas encore tranché» sa participation, affirme Benabdallah

Au terme de la rencontre, qui a duré plus d’une demi-heure, Nabil Benabdellah a déclaré que son parti n’avait pas encore décidé sur sa participation au gouvernement.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/09/2026 à 20h35

VidéoLa cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, a achevé sa première journée de consultations par une audience avec Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Au terme de la rencontre, qui a duré plus d’une demi-heure, le chef du PPS a déclaré que son parti n’avait pas encore décidé sur sa participation au gouvernement. «Nous continuons notre débat interne pour trancher dans les prochains jours», a-t-il ajouté.

La rencontre avec Fatima Ezzahra El Mansouri, à l’instar des précédentes consultations effectuées dans la journée avec le RNI, l’Istiqlal, le MP et l’USFP, a été axée sur les perspectives de formation du prochain gouvernement, pour lequel elle a été nommée par le Souverain après les élections législatives du 23 septembre 2026. Nabil Benabdallah, dont le parti n’a obtenu que 19 sièges à la nouvelle Chambre des représentants, était accompagné de plusieurs membres du bureau politique, notamment Rachid Hamouni, Fatima Zahra Barasat et Touria Skali.

Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu ce mercredi 30 septembre 2026 le PPS représenté par Mohamed Nabil Benabdallah.

Dans sa déclaration, Nabil Benabdallah a félicité la cheffe du gouvernement après sa nomination, rappelant que le PPS a toujours milité, et continuera de le faire, «pour les droits de la femme». Il a également évoqué la conjoncture actuelle, où il faut «gagner la confiance perdue des citoyens», ainsi que les questions de la vie chère et du chômage des jeunes. «Nous avons aussi beaucoup de choses en commun avec le PAM», a conclu Nabil Benabdallah.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/09/2026 à 20h35
#PPS#Nabil Benabdallah#Fatima Ezzahra El Mansouri

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