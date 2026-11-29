La crise de direction dans les camps de Tindouf n’est plus un simple murmure dans les cercles fermés, ni une grogne passagère entre cadres du Polisario. Elle s’est transformée en une narration politique intégrée, marquée par l’absence de perspectives et par la perte de confiance envers Brahim Ghali. Ce dernier se trouve devant le test le plus difficile depuis sa nomination à la tête des milices: il n’est plus confronté à ses seuls adversaires traditionnels, mais à l’érosion de sa légitimité, tant auprès des habitants des camps qu’au sein de la direction qu’il incarne.

«Plus encore, les informations en provenance de Rabouni indiquent que les messages algériens adressés à Brahim Ghali sont devenus plus intenses et moins susceptibles d’interprétation», rapporte Assabah dans son édition de ce lundi 30 novembre. Il aurait été informé que le soutien algérien au renouvellement de son mandat lors du prochain congrès est désormais conditionné à sa capacité à rassembler autour de sa personne et de sa direction un minimum de consensus interne. Or, la préparation du dix-septième congrès du Polisario s’est transformée en une échéance ambiguë, marquée par des scissions et des conflits pour le contrôle des centres d’influence.

Ce conclave est déjà altéré par des enregistrements audio et des publications critiques émanant de certains dirigeants sous des noms d’emprunt, traduisant ainsi l’ampleur de la fracture que connaît la structure organisationnelle des polisariens sur le territoire algérien. Et au cœur de ce sombre tableau émerge le nom du dirigeant Bachir Mustapha Sayed, qui ne cache pas son ambition d’écarter Brahim Ghali de la direction de l’organisation en provoquant, de manière plus ouverte, un état d’agitation à l’intérieur des camps.

«Son objectif est d’élargir le cercle des opposants au maintien de Brahim Ghali à la tête de la milice, non seulement à travers des enregistrements audio relayés sur des groupes WhatsApp et les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi en mobilisant les habitants des camps pour participer à une manifestation prévue lundi prochain», écrit Assabah.

Il ne s’agit pas uniquement de réclamer le départ de Brahim Ghali, mais d’exiger qu’il rende des comptes sur la situation préoccupante des conditions de vie des séquestrés de Lahmada à Tindouf. Les partisans de Bachir Mustapha Sayed réclament également que les voix des opposants puissent s’exprimer lors du prochain congrès, au lieu de le cantonner au cercle restreint des loyalistes appelés à renouveler leur allégeance à une direction corrompue.