La quatrième réunion de la Commission militaire mixte maroco-israélienne s’est achevée jeudi 26 novembre au siège de l’état-major général des Forces armées royales, à Rabat.

Les travaux de la quatrième réunion de la Commission militaire mixte maroco-israélienne ont pris fin jeudi 26 novembre 2026 à Rabat. Les deux délégations étaient réunies au siège de l’état-major général des Forces armées royales (FAR).

Selon les FAR, la session s’est conclue par la signature du procès-verbal de la réunion. Avant cela, Marocains et Israéliens ont passé en revue le bilan des activités menées ensemble tout au long de l’année 2026.

Les deux parties ont ensuite convenu d’élaborer un plan d’action conjoint pour 2027. Rabat et Tel-Aviv ont aussi réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération militaire entre les deux pays et à appuyer les efforts communs pour atteindre les objectifs fixés.

La quatrième réunion de la Commission militaire mixte maroco-israélienne s’est achevée jeudi 26 novembre au siège de l’état-major général des Forces armées royales, à Rabat.

Dernier point acté: le lieu de la prochaine rencontre. La cinquième réunion de la commission se tiendra en Israël en 2027. Les deux armées poursuivent ainsi l’alternance entre les deux pays, la troisième session ayant eu lieu à Tel-Aviv.

Une session ouverte la veille

Comme le rapportait Le360, la réunion s’était ouverte mercredi 25 novembre. La délégation marocaine était emmenée par Fouad Moumen, chef du quatrième Bureau de l’état-major général des FAR. En face, le général Hidai Zilberman, patron de la Direction de la planification de l’armée israélienne, était accompagné de plusieurs officiers supérieurs et de l’attaché militaire israélien en poste à Rabat.

Ce rendez-vous arrive moins d’un an après la signature, à Tel-Aviv, du plan de travail militaire pour 2026. Cet accord visait à moderniser les FAR et à renforcer leurs capacités avec l’appui de partenaires de pointe sur le plan technologique.

🇮🇱🤝🇲🇦 Five years since the Abraham Accords: Israel and Morocco continue to deepen security cooperation.



This week in Tel Aviv, the IDF and the Moroccan Armed Forces held the 3rd Joint Military Committee meeting, concluding with the signing of the joint work plan for 2026.



The… — Israel Defense Forces (@IDF) January 5, 2026

Le calendrier bilatéral a été chargé ces dernières semaines. Le 9 novembre, Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense, a été reçu à Rabat par Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, puis par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud. Son programme prévoyait l’inauguration des locaux permanents du bureau de l’attaché de défense israélien dans la capitale.

Le directeur général du ministère de défense israélien, Amir Baram, avec l'inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohammed Berrid. (PHOTO: FAR)

Un mois avant cette visite, une délégation de l’armée de l’air israélienne avait fait le déplacement au Marrakech Air Show. C’était la première participation officielle d’Israël à ce salon depuis l’accord tripartite du 22 décembre 2020.

Huit entreprises israéliennes de défense y présentaient leurs technologies, en plus des trois poids lourds du secteur que sont Elbit Systems, IAI et Rafael.

(A.Et-Tahiry/Le360)

Ce dialogue militaire repose sur le mémorandum d’entente sécuritaire signé le 24 novembre 2021 par Abdeltif Loudyi et Benny Gantz, alors ministre israélien de la Défense. La première réunion du comité de suivi s’était tenue à Rabat les 16 et 17 janvier 2023.

Depuis, le Maroc a notamment conclu dès 2022 un contrat avec Israel Aerospace Industries pour le système de défense aérienne et antimissile Barak MX, et le fabricant BlueBird Aero Systems a annoncé préparer l’ouverture d’une usine de drones SPY-X dans le Royaume.