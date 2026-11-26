Novembre 2026

Monsieur le Secrétaire général,

Dans les résolutions des Nations unies, dans les rapports de vos envoyés spéciaux et dans les communiqués des agences humanitaires, une formule revient comme une évidence paresseuse: «les Sahraouis de Tindouf». On les désigne au singulier collectif, comme s’il s’agissait d’une population homogène, animée d’une seule volonté, soumise à une même condition et promise à un même horizon.

Or, cette unanimité de langage est un trompe-l’œil. Dès lors que l’on écarte le voile des conventions diplomatiques pour regarder le réel en face, l’ensemble se disloque en réalités humaines, juridiques et politiques radicalement distinctes. Entretenir l’illusion d’un bloc unique revient à prolonger délibérément une impasse humaine au cœur du désert algérien, originellement marocain.

Examinons, Monsieur le Secrétaire général, tous les cas qui composent aujourd’hui cette population que l’on enferme sous une seule étiquette.

1. Ceux qui se reconnaissent marocains: des citoyens retenus contre leur gré

Il y a d’abord ces familles et ces individus originaires du Sahara qui se savent et se veulent marocains, dont les attaches familiales se trouvent à Laâyoune, à Dakhla, à Es-Semara ou à Boujdour, et qui souhaitent rejoindre leur pays et prendre part à son essor. Comment faut-il les nommer? Dans les faits, ce sont des Marocains du Sahara retenus à Tindouf. Sur le plan humain et moral, ce sont les otages d’un dispositif politico-militaire qui leur dénie le droit le plus élémentaire: celui de circuler librement, de quitter ces camps et de regagner leur foyer, tel que l’énonce l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Dans les camps de Tindouf, ils survivent sous surveillance et sous contrainte, dépendants d’une aide humanitaire distribuée par ceux-là mêmes qui entravent leur départ, réduits au silence pour ne pas subir de représailles et comptabilisés malgré eux afin de grossir les effectifs d’une cause qu’ils ne soutiennent pas.

2. Ceux qui se revendiquent citoyens de la «RASD»: la fiction d’une souveraineté sous tutelle

Il y a ensuite ceux qui adhèrent au projet de la République arabe sahraouie démocratique et à l’appareil du Front Polisario. Que font-ils en Algérie, et quelle est la substance réelle de leur liberté?

Les cadres et dirigeants administrent des campements qui reprennent les noms de villes marocaines (Laâyoune, Es-Semara, Dakhla, Aousserd, Boujdour), gèrent l’aide internationale et circulent à l’étranger munis de documents de voyage fournis par Alger. Quant à la population civile qui s’inscrit dans cet appareil, elle vit sur le territoire souverain de l’État algérien sous un régime dérogatoire où la puissance publique a abandonné de fait l’exercice de sa police, de sa justice et de son administration à un mouvement armé, une entorse flagrante à la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés.

«Monsieur le Secrétaire général, cette situation n’est ni fortuite ni inéluctable: elle met en cause la responsabilité d’Alger (...) l’État algérien engage lourdement sa responsabilité politique, humanitaire et pénale internationale» — Boualem Sansal

Peuvent-ils seulement «rentrer chez eux»? À l’est du dispositif de défense marocain, dans cette étendue désertique que le Polisario appelle «territoires libérés», il n’existe ni villes, ni hôpitaux, ni écoles, ni vie civile viable, seulement des sables minés et une zone d’insécurité militaire. À l’ouest, dans les provinces du Sud administrées par le Maroc, le retour individuel est possible pour qui choisit de rejoindre la mère patrie, mais il reste proscrit ou qualifié de trahison par ceux qui gouvernent les camps. Leur liberté s’arrête là où s’impose la discipline politique.

3. Les générations nées dans les camps et les populations venues d’ailleurs

Il faut également regarder en face le sort des jeunes générations nées à Tindouf depuis trente ou quarante ans, qui n’ont jamais vu le Sahara et ne connaissent pour horizon que les tentes de la hammada, le chômage chronique, l’émigration clandestine ou l’exposition aux réseaux de contrebande et aux groupes armés qui déstabilisent le Sahel.

Il faut enfin nommer une réalité que l’absence de recensement permet de dissimuler: au fil des décennies et des sécheresses sahéliennes, des populations nomades ou sédentaires venues du nord du Mali, du Niger, de Mauritanie ou du sud algérien ont afflué vers ces camps pour obtenir l’aide alimentaire et les soins, se diluant dans le chiffre global des «réfugiés sahraouis».

La responsabilité criminelle d’Alger et trois exigences pour les Nations unies

Monsieur le Secrétaire général, cette situation n’est ni fortuite ni inéluctable: elle met en cause la responsabilité d’Alger. En maintenant depuis cinquante ans des populations sous contrainte sur son propre territoire, en s’opposant au recensement du HCR, en couvrant la délégation de l’autorité régalienne à une organisation armée et en laissant prospérer l’emprise et la vulnérabilité des jeunes générations face aux trafics et aux violences régionales, l’État algérien engage lourdement sa responsabilité politique, humanitaire et pénale internationale.

Cette ambiguïté entretenue depuis un demi-siècle place les Nations unies face à trois obligations qu’elles ne peuvent plus différer:

Imposer le recensement: Comment le Haut-Commissariat aux réfugiés peut-il assister et financer depuis cinquante ans des camps sans pouvoir procéder à un recensement individuel, contradictoire et vérifiable? Sans recensement, il n’y a ni statut juridique établi ni protection individuelle effective.

Comment le Haut-Commissariat aux réfugiés peut-il assister et financer depuis cinquante ans des camps sans pouvoir procéder à un recensement individuel, contradictoire et vérifiable? Sans recensement, il n’y a ni statut juridique établi ni protection individuelle effective. Mettre fin à l’abandon de souveraineté: Comment l’ONU peut-elle admettre qu’un État membre soustraie une partie de son territoire à sa propre loi pour en confier l’administration à un mouvement armé, tout en se défaussant de ses obligations internationales?

Comment l’ONU peut-elle admettre qu’un État membre soustraie une partie de son territoire à sa propre loi pour en confier l’administration à un mouvement armé, tout en se défaussant de ses obligations internationales? Rétablir le droit au choix individuel: L’Organisation des Nations unies invoque constamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais elle laisse perdurer à Tindouf la sujétion durable d’êtres humains privés du droit de disposer d’eux-mêmes.

Avant toute issue politique d’ensemble, l’impératif est immédiat: ouvrir Tindouf au recensement international, garantir à chacun le droit de s’exprimer librement sans crainte de représailles et assurer à celles et ceux qui le désirent un retour effectif et protégé chez eux.

Tant que ce verrou restera fermé, Monsieur le Secrétaire général, parler «des Sahraouis de Tindouf» au singulier ne désignera pas un peuple: cela ne fera que couvrir d’un mot commode le silence imposé à des vies confisquées et la complicité de l’inaction.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma haute considération.

Boualem Sansal

Un écrivain inquiet de voir l’ONU peu soucieuse du sort des personnes piégées dans les sables mouvants de la politique.