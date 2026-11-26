Rabat a accueilli mercredi 25 novembre 2026, les travaux de la quatrième réunion de la Commission militaire mixte maroco-israélienne. La rencontre s’est déroulée au siège de l’état-major général des Forces armées royales (FAR).

Selon une publication Facebook des FAR, la délégation marocaine était conduite par Fouad Moumen, chef du quatrième Bureau de l’état-major général des FAR. Côté israélien, le général Hidai Zilberman, chef de la Direction de la planification de l’armée israélienne, menait une délégation composée de plusieurs officiers supérieurs et de l’attaché militaire d’Israël accrédité à Rabat.

On apprend que les deux parties ont d’abord passé en revue les activités menées tout au long de l’année 2026. Elles se sont ensuite entendues sur le plan d’action conjoint pour 2027. Les travaux ont pris fin avec la signature du procès-verbal de la réunion. Marocains et Israéliens ont réaffirmé à cette occasion leur engagement à renforcer cette coopération et à appuyer les efforts communs pour atteindre les objectifs fixés.

Cette quatrième session se tient moins d’un an la signature du plan de travail militaire pour 2026 à Tel-Aviv. Comme rapporté par Le360, cet accord s’inscrivait dans une dynamique de modernisation, de renforcement des capacités et de montée en compétences des Forces armées royales en s’appuyant sur des partenaires disposant d’une expertise avancée, notamment dans le domaine technologique.

🇮🇱🤝🇲🇦 Five years since the Abraham Accords: Israel and Morocco continue to deepen security cooperation.



This week in Tel Aviv, the IDF and the Moroccan Armed Forces held the 3rd Joint Military Committee meeting, concluding with the signing of the joint work plan for 2026.



The… — Israel Defense Forces (@IDF) January 5, 2026

La réunion de mercredi intervient un peu plus de deux semaines après la visite au Maroc d’Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense. Reçu le lundi 9 novembre par Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, puis par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, le responsable israélien devait inaugurer durant son séjour les locaux permanents du bureau de l’attaché de défense à Rabat. Mohammed Berrid et Amir Baram avaient alors redit leur volonté de mettre en œuvre les plans d’action arrêtés par la Commission militaire conjointe.

Le directeur général du ministère de défense israélien, Amir Baram, avec l'inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohammed Berrid. (PHOTO: FAR)

Un mois plus tôt, une délégation de l’armée de l’air israélienne avait pris part au Marrakech Air Show, une première participation officielle d’Israël à ce salon depuis l’accord tripartite du 22 décembre 2020.

Huit entreprises israéliennes de défense y exposaient leurs technologies, aux côtés des trois grands groupes du secteur, Elbit Systems, IAI et Rafael.

(A.Et-Tahiry/Le360)

Le dialogue militaire entre les deux pays s’est structuré il y a près de quatre ans. La première réunion du Comité de suivi de la coopération de défense maroco-israélienne s’était tenue les 16 et 17 janvier 2023 à Rabat. Ce cadre repose sur le mémorandum d’entente sécuritaire signé le 24 novembre 2021 par Abdeltif Loudyi et le ministre israélien de la Défense de l’époque, Benny Gantz.

Depuis, les contrats se sont enchaînés. Le Maroc a signé notamment dès 2022 avec Israel Aerospace Industries pour le système de défense aérienne et antimissile Barak MX. L’israélien BlueBird Aero Systems a, quant à lui, annoncé préparer l’ouverture au Maroc d’une usine de drones SPY-X.