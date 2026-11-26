Le 1er février 2026, à Tindouf, Abdelmadjid Tebboune donnait le signal de départ des premiers convois de minerai de Gara Djebilet, rapportait l’agence officielle APS. Aucun tonnage n’était annoncé ce jour-là. Il n’en a pas été annoncé depuis.

Le seul chiffre jamais communiqué sur la mine remonte à décembre 2025: 75.000 tonnes de minerai brut abattues d’un seul tir d’explosif, selon un communiqué du groupe public Sonarem cité par TSA. Abattues, pas extraites ni transportées. Le communiqué promettait des tirs «mensuels». Onze mois plus tard, on n’a lu aucun compte rendu du deuxième.

Le ciel, lui, ne fait pas de communiqué. Les images du satellite européen Sentinel-2 montrent le terminus de la ligne en janvier 2026, avant l’inauguration, puis le 20 novembre. En dix mois, l’empreinte du site n’a pas bougé: la même boucle ferroviaire de chargement, la même zone de terre remuée au nord, les mêmes installations. Ni nouvelle fosse, ni terril de minerai, ni extension visible des chantiers.

Le terminus de la ligne Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, avec sa boucle de chargement, en janvier 2026 (à gauche) et le 20 novembre 2026 (à droite).

De deux trains par jour à trois par semaine

Le train a eu droit à un bilan, un seul. Le 24 mars, le chef de gare de Tindouf annonçait à Horizons quelque 6.000 voyageurs transportés depuis la mise en service, et «une desserte assurée quotidiennement par deux trains». Le 17 juin, Ennahar publiait la nouvelle grille: des trains de nuit, trois fois par semaine dans chaque sens. En trois mois, le «train du désert» est passé de deux départs par jour à trois départs nocturnes par semaine. Depuis, plus rien: ni horaire, ni fréquentation, ni le moindre wagon de minerai annoncé. La presse officielle, qui avait consacré des semaines de manchettes à cette ligne de 950 kilomètres, censée porter à terme des dizaines de millions de tonnes par an, n’en parle plus. Si le train roule encore, il roule en silence. Le plus plausible: le fameux train du «projet du siècle» est à l’arrêt.

Les seules images prises hors du circuit officiel sont celles d’un motard qatari passé sur le site en juin: une fosse nue, sans engin ni ouvrier, comme l’a montré Le360. Quant à l’économiste Djelloul Slama, qui s’était demandé à la télévision si le gisement était rentable, il a été condamné le 15 octobre à quatre ans de prison ferme. En Algérie, le doute sur une mine se paie plus cher que le minerai.

Bled El Hadba, le phosphate qui recule

Le relais est pris par le phosphate. Le 24 novembre, la présidence a annoncé, à l’issue d’une réunion de travail, que le phosphate concentré entrerait «en phase de commercialisation au premier trimestre 2027», selon l’APS. Le projet, chiffré à 5,3 milliards de dollars (717,7 milliards de dinars inscrits au projet de loi de finances 2027), promet 10 millions de tonnes de phosphate et 6 millions de tonnes d’engrais par an, et la fin de toute importation d’engrais en 2028, selon TSA.

Il faut relire l’histoire de ce projet pour mesurer ce que valent ses dates. En mars 2022, Sonatrach annonçait la création d’une société algéro-chinoise, détenue à 44% par Wuhuan et Tian’an, pour un investissement d’«environ sept milliards de dollars». En novembre 2024, les partenaires chinois étaient écartés, faute de «capacités financières nécessaires». Le projet passait à six milliards, et la production devait commencer «début 2027». Deux ans plus tard, il coûte 5,3 milliards, la mine entrera en production «fin 2027», et le premier trimestre 2027 n’est plus promis que pour le phosphate concentré.

Abdelmadjid Tebboune, lui, ne varie pas. Le 3 octobre, face aux journalistes de la télévision publique, il annonçait déjà la «fin du premier trimestre 2027».

Sept semaines plus tard, la date a été répétée, pas avancée. Le montant fond, l’échéance glisse, le partenaire chinois s’est évaporé. Seul le communiqué tient ses délais. La suite, on la connaît déjà: elle porte un nom, Gara Djebilet.

Gara Djebilet devait produire 40 à 50 millions de tonnes de fer par an «dès 2026». Le «projet du siècle» a englouti, selon les chiffres présentés aux députés par le ministre des Finances lui-même, 963 milliards de dinars, soit plus de 7 milliards de dollars, sans compter les 950 kilomètres de rail posés dans le désert. Dix mois après l’inauguration en fanfare, personne n’a vu sortir une tonne de minerai dont on connaisse le poids. La presse officielle, qui le célébrait chaque semaine, ne prononce plus son nom. Le projet du siècle est devenu le tabou du siècle. Djelloul Slama l’a appris à ses dépens: quatre ans de prison pour une question posée à la télévision. Gare à celui qui prononce Gara Djebilet.

Bled El Hadba prend le relais, avec les mêmes promesses, les mêmes milliards inscrits en loi de finances et le même calendrier qui recule. Dans deux ans, on saura s’il a rejoint son aîné au rayon des sujets interdits. En Algérie, les mines ne produisent pas de minerai. Elles produisent des communiqués, puis du silence.