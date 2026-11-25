Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu charger M. Ali Seddiki de veiller à l’élaboration opérationnelle de la mise en œuvre de la feuille de route relative au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, tout en prenant en considération les attributions dévolues aux intervenants institutionnels concernés jusqu’à la création de l’Agence Stratégique, et en continuant d’exercer ses fonctions en tant que Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations.»