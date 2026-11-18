Lors de la pose de la première pierre d’un nouveau hangar de maintenance de pointe sur la plateforme aérienne de Benslimane, le 15 octobre 2025.

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans la construction de son industrie nationale de défense. La séance de travail présidée ce mercredi 18 novembre par le roi Mohammed VI, au Palais royal de Rabat, marque une nouvelle étape dans la structuration de cette filière stratégique.

L’ambition dépasse la seule satisfaction des besoins des Forces armées royales et des services de sécurité. Il s’agit de bâtir une base industrielle et technologique capable de concevoir, produire et maintenir des équipements, tout en développant des compétences nationales et en intégrant les chaînes de valeur internationales.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la politique industrielle engagée par le Royaume. Elle vise à faire évoluer le modèle productif marocain vers des activités à plus forte valeur ajoutée technologique, en s’appuyant sur les acquis de secteurs comme l’automobile, l’aéronautique et l’électronique.

Un chantier engagé depuis 2020

La structuration de cette industrie s’appuie sur un premier socle juridique, établi par la loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions, adoptée en 2020. Ce dispositif a posé les bases réglementaires nécessaires à l’émergence d’une activité industrielle jusqu’ici largement dépendante des approvisionnements extérieurs.

La nouvelle feuille de route entend désormais passer du cadre légal à la constitution d’un véritable écosystème. Celui-ci doit couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche et développement à la conception, la production et l’intégration, en passant par la maintenance, les essais et le stockage.

L’enjeu est aussi stratégique. En développant ses propres capacités industrielles et technologiques, le Maroc cherche à réduire sa dépendance extérieure pour certains équipements, composants et technologies jugés essentiels à sa sécurité. Cette montée en puissance doit également favoriser les transferts de technologie, la recherche et l’innovation, avec des retombées possibles dans des secteurs civils.

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La stratégie s’articule autour de plusieurs instruments complémentaires. Le premier est une agence stratégique dédiée, chargée de définir les orientations du secteur et d’accompagner les investisseurs. Elle doit notamment faciliter les projets industriels et assurer la cohérence du dispositif.

Le deuxième pilier repose sur la création d’une holding industrielle destinée à structurer les écosystèmes, mobiliser les capitaux publics et privés et favoriser l’émergence de champions nationaux. L’objectif est de dépasser une juxtaposition de projets pour construire un tissu industriel intégré, capable de répondre aux besoins nationaux et de se positionner à l’export.

Un troisième pilier concerne la formation, avec la mise en place d’une académie spécialisée dans les métiers de l’industrie de défense. Celle-ci devra développer des formations de pointe en lien avec les industriels, en mobilisant les expertises civiles et militaires, ainsi que les compétences de la communauté marocaine à l’étranger.

La mobilisation du savoir-faire accumulé au sein des Forces armées royales constitue, à cet égard, un levier important. La mise en relation de ces compétences avec les entreprises et les établissements de recherche doit contribuer au transfert de connaissances et au développement de solutions adaptées aux besoins du pays.

De Nouaceur à Ben Guerir, une nouvelle géographie industrielle

Le dispositif territorial constitue le quatrième pilier de cette stratégie. Deux zones d’accélération industrielle de défense ont déjà été lancées à Nouaceur et Sidi Yahya. Deux nouvelles zones de grande envergure sont prévues à Ben Guerir et Benslimane.

Ces implantations doivent offrir un cadre adapté à l’accueil des investisseurs et au développement d’activités industrielles spécialisées. Elles permettront également d’élargir la géographie productive du Royaume, en diffusant la dynamique d’investissement vers de nouveaux bassins économiques.

Au-delà de leur vocation industrielle, ces zones présentent ainsi un enjeu d’aménagement du territoire, à travers la création d’emplois qualifiés et le développement de compétences locales. Le gouvernement entend par ailleurs simplifier les procédures d’investissement et favoriser une plus grande mobilisation du secteur privé national.

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Plusieurs projets illustrent le passage progressif à la phase opérationnelle. Ils concernent notamment la production de véhicules blindés WhAP 8x8 à Berrechid, la fabrication de tourelles de 30 mm destinées à ces véhicules dans l’écosystème de Nouaceur, ainsi que la production de munitions de moyen et gros calibres à Sidi Yahya.

La filière des drones fait également partie des activités en développement, avec des projets de fabrication et de maintenance à Benslimane. D’autres initiatives portent sur la recherche et développement, les systèmes autonomes, l’intégration de technologies et les dispositifs anti-drones.

Ces premiers investissements doivent servir de socle à la constitution d’un réseau industriel plus large, associant fabricants, sous-traitants et fournisseurs nationaux. L’enjeu sera notamment de permettre aux entreprises marocaines de prendre progressivement leur place dans la chaîne de production, au-delà des seules opérations d’assemblage.

Les technologies qui dessineront l’industrie de demain

La feuille de route identifie plusieurs filières prioritaires. Les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres et navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle figurent parmi les domaines appelés à structurer les futurs investissements.

Ces activités présentent un intérêt particulier en raison de leurs applications duales, militaires et civiles. Les compétences développées dans les domaines de l’électronique, des logiciels, de l’intelligence artificielle ou des systèmes autonomes peuvent en effet trouver des débouchés dans d’autres secteurs de l’économie.

La réussite de cette orientation dépendra toutefois de la capacité à développer des compétences nationales en ingénierie, en conception et en recherche. Après avoir renforcé son attractivité auprès des investisseurs étrangers et son intégration dans les chaînes de production internationales, le Maroc cherche désormais à maîtriser davantage les technologies incorporées dans les équipements produits sur son territoire.

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Le financement constitue un autre volet déterminant. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribuera à hauteur de 4 milliards de dirhams à la mise en œuvre de cette stratégie.

Cette enveloppe doit accompagner le déploiement des infrastructures et des projets industriels, dans un cadre appelé à mobiliser également les investisseurs privés nationaux et internationaux. La nouvelle holding industrielle aura notamment pour mission de faciliter la structuration des projets et de contribuer à la mobilisation des financements nécessaires.

Le développement de partenariats stratégiques et technologiques occupe également une place importante. Au-delà de l’apport en capitaux, ces alliances doivent favoriser les transferts de savoir-faire, l’accès à de nouvelles technologies et l’intégration des entreprises marocaines dans les chaînes de valeur mondiales.

L’industrie de défense présente ainsi une dimension de diplomatie économique et industrielle. En s’appuyant sur ses acquis industriels et sur l’expérience de ses Forces armées royales, le Royaume entend renforcer ses partenariats stratégiques, développer de nouveaux débouchés et accroître son rayonnement dans ce domaine.

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, lors de la séance de travail consacrée à la présentation de “l’Offre Maroc” et de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité. (MAP)

À l’horizon 2035, le Maroc vise la création de près de 50.000 emplois directs et indirects, la couverture d’environ 40% des besoins des Forces armées royales et des organes de sécurité, ainsi que la réalisation de plus de 65% des revenus du secteur à l’export.

Ces objectifs traduisent l’ambition de faire de l’industrie de défense un nouveau relais de croissance et de diversification productive. Le défi sera de dépasser la logique d’implantation industrielle pour développer progressivement des capacités propres de conception, de recherche et de maîtrise technologique.