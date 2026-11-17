Vicente Boluda, président de Boluda Corporación Marítima, qui dénonce la politisation du projet de rapprochement entre son groupe et Marsa Maroc.

Le patron de Boluda Corporación Marítima hausse le ton. Près d’un an après l’annonce de son rapprochement avec Marsa Maroc, Vicente Boluda dénonce ouvertement les résistances politiques qui entourent cette opération et appelle les autorités espagnoles à sortir de l’impasse. Pour l’armateur espagnol, la controverse a largement dépassé les considérations économiques et opérationnelles pour devenir un sujet de confrontation politique, alimenté par ce qu’il qualifie de désinformation.

Ses déclarations rapportées par la presse espagnole à l’issue d’une rencontre de l’Association des entreprises valenciennes (AVE), qu’il préside, interviennent alors que l’entrée de l’opérateur portuaire marocain à hauteur de 45% dans Boluda Maritime Terminals (BMT) reste suspendue à l’autorisation des autorités espagnoles.

«Toute cette affaire est très tendue et elle est instrumentalisée politiquement dans un jeu complètement absurde, fondé sur une désinformation totale», a déclaré Vicente Boluda devant des responsables politiques, dont des candidats du Parti populaire (PP) aux prochaines élections.

Le dirigeant espagnol ne cache pas son impatience face à une procédure qui s’éternise. «Il faudra bien trouver une solution, d’une manière ou d’une autre, pour le meilleur ou pour le pire, mais il faudra trouver une solution. Cela ne peut pas durer indéfiniment», a-t-il affirmé. Une sortie qui traduit l’agacement d’un entrepreneur confronté à une opération commerciale annoncée par son groupe, mais dont la concrétisation reste tributaire d’un arbitrage politique et administratif.

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Pour justifier son opposition aux arguments avancés par les détracteurs de l’accord, Vicente Boluda s’est attaché à rappeler la nature même des activités de BMT et les limites du rôle d’un exploitant de terminaux portuaires.

Selon lui, les terminaux ne décident ni des navires qui accèdent aux ports, ni des marchandises qui y sont chargées ou déchargées. Ils n’exercent pas davantage de pouvoir décisionnel sur le trafic maritime ou sur la gestion des infrastructures portuaires. Le dirigeant insiste également sur le fait que les opérations de manutention sont réalisées par les dockers employés par le port, et non par les exploitants des terminaux, dont les effectifs seraient essentiellement administratifs.

«C’est de la désinformation pure et simple. Je pense que c’est de la démagogie pure et simple, reprise par un individu, ou aux îles Canaries, par un politicien – parce qu’il faut bien qu’il parle de quelque chose – et de là est né un phénomène totalement absurde», a-t-il poursuivi.

Cette mise au point vise directement les arguments sécuritaires et de souveraineté avancés par certains responsables politiques espagnols, notamment aux îles Canaries. Ceux-ci redoutent que l’arrivée d’un investisseur marocain au capital de BMT puisse ouvrir la voie à une influence sur des infrastructures considérées comme stratégiques, voire à un accès à des informations sensibles sur les mouvements de navires et les approvisionnements.

Vicente Boluda conteste cette lecture en rappelant que la gestion d’un terminal ne confère pas les prérogatives attribuées à son exploitant par certains opposants au partenariat.

Un investissement minoritaire devenu affaire politique

Annoncée en décembre 2025, l’opération porte sur la cession de 45% du capital de Boluda Maritime Terminals à Marsa Maroc International Logistics (MMIL), pour un montant de 80 millions d’euros. Boluda conserve ainsi 55% de sa filiale et demeure son actionnaire majoritaire.

Pour le groupe espagnol, ce rapprochement s’inscrit dans une logique de partenariat industriel et de développement international. Il permet d’associer les compétences de deux opérateurs portuaires et de consolider leur présence sur le corridor maritime Maroc-Espagne, dans un contexte de développement des échanges commerciaux entre les deux rives du détroit de Gibraltar.

Mais la transaction a progressivement quitté le terrain économique pour devenir un sujet de controverse politique en Espagne. Son examen par les instances chargées du filtrage des investissements étrangers, auxquelles participent notamment les départements de la Défense et du renseignement, a contribué à accentuer les interrogations sur les implications de l’opération.

La polémique a également pris de l’ampleur dans l’archipel des Canaries, où des responsables politiques ont multiplié les prises de position défavorables au partenariat. Certains ont appelé ouvertement le gouvernement espagnol à s’opposer à la transaction, en invoquant des considérations de souveraineté et de sécurité.

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Pour défendre son choix, le patron de Boluda rappelle par ailleurs la place des investisseurs étrangers dans le paysage portuaire espagnol. Il affirme être pratiquement le seul opérateur espagnol de terminaux, les autres installations étant, selon lui, détenues par des groupes chinois, italiens, français ou australiens. À Valence même, souligne-t-il, aucun terminal n’appartiendrait à un opérateur espagnol.

Cette remarque met en lumière un paradoxe au cœur du débat. L’ouverture du capital des infrastructures portuaires espagnoles à des investisseurs étrangers constitue une réalité ancienne, mais l’arrivée d’un opérateur marocain suscite des résistances particulières.

Marsa Maroc n’est pourtant pas un nouvel entrant dépourvu d’expérience. Principal opérateur portuaire du Royaume, le groupe a développé une présence internationale, notamment en Afrique, où il exploite plusieurs terminaux. Son investissement dans BMT s’inscrit dans une stratégie de croissance externe et de diversification géographique, portée par l’ambition de renforcer son positionnement parmi les opérateurs portuaires régionaux.

Le port de Nador West Med, où Marsa Maroc et Boluda Towage France ont conclu un accord de concession de 20 ans portant sur les services de remorquage portuaire.

Le rapprochement avec Boluda prolonge également une coopération déjà engagée entre les deux groupes à Nador West Med, dans le cadre d’un partenariat portant sur les activités de remorquage et d’assistance aux navires.

En prenant publiquement la défense de l’opération, Vicente Boluda donne ainsi une nouvelle dimension au débat. Ses déclarations constituent une réponse directe à ceux qui contestent la légitimité de l’investissement marocain. Elles ramènent ainsi le débat à la nature même de l’opération. Un partenariat commercial négocié entre deux opérateurs, dont le sort dépend désormais de la décision des autorités espagnoles, appelées à statuer sur la base de critères réglementaires et économiques, loin des considérations politiques.