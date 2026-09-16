Marsa Maroc rejoint le cercle des opérateurs portuaires régionaux et conserve sa 4ème place en Afrique

Dans la dernière édition de son rapport «Global Container Terminal Operators», le cabinet Drewry, référence mondiale en matière de données et d’analyses portuaires et maritimes, classe Marsa Maroc dans les catégories des «opérateurs portuaires régionaux» et des «opérateurs et investisseurs leaders».

Le cabinet indique avoir intégré Marsa Maroc à la catégorie des «opérateurs portuaires régionaux» dans son édition 2025, soulignant sa capacité à «sécuriser des investissements dans des terminaux à l’international à partir de 2024».

Le classement confirme par ailleurs Marsa Maroc au 4e rang des principaux opérateurs de terminaux à conteneurs du continent africain, pour la troisième année consécutive. Cette position s’appuie notamment sur les performances enregistrées par ses terminaux à conteneurs dans les ports de Tanger Med, de Casablanca et d’Agadir.

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Le trafic cumulé de ces trois ports a ainsi dépassé, pour la première fois, le seuil des 3 millions d’EVP en 2025. Cette progression intervient dans un contexte d’élargissement des activités du groupe dans les secteurs du transport maritime et de la logistique portuaire.

Une nouvelle étape se profile également avec la mise en service prochaine de deux terminaux dédiés au transbordement de conteneurs au port de Nador West Med. Ces infrastructures disposeront d’une capacité combinée de plus de 5 millions d’EVP.

Avec ces nouveaux terminaux, Marsa Maroc entend poursuivre l’extension de son activité dans le transbordement et renforcer son positionnement sur les flux commerciaux régionaux. Le groupe devrait ainsi entamer une nouvelle phase de développement de ses activités portuaires à l’échelle du continent.