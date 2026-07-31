Marsa Maroc: le cap des 10 milliards de dirhams franchi après une décennie de succès boursier

Une décennie après son introduction en Bourse, Marsa Maroc figure parmi les grandes réussites de la place casablancaise. Selon le Groupe, le titre a été multiplié par 13 depuis son entrée sur le marché, enregistrant une progression hors dividendes de 1.238%. Marsa Maroc est désormais la quatrième capitalisation de la Bourse de Casablanca et le troisième poids de l’indice MASI, une évolution qui accompagne sa montée en puissance opérationnelle.

Cette performance reflète une transformation plus large du Groupe. Le communiqué rappelle que Marsa Maroc, historiquement centré sur la gestion portuaire nationale, est devenu un opérateur présent au Maroc, en Afrique et en Europe à travers un portefeuille de 36 terminaux. Ce changement de dimension s’est traduit par une progression continue de ses principaux indicateurs financiers. Introduite à 65 dirhams par action en 2016, la valeur évolue aujourd’hui autour de 870 dirhams, après un sommet historique de 1.040 dirhams atteint en 2025, pour une capitalisation avoisinant 63 milliards de dirhams. Sur la décennie, le chiffre d’affaires a plus que doublé, l’EBITDA a presque triplé et le résultat net a été multiplié par plus de cinq.

Le communiqué souligne également que l’entrée de Marsa Maroc dans l’indice MSCI Frontier Markets en 2023 constitue une étape majeure de son développement. Cette intégration a renforcé la visibilité du titre auprès des investisseurs internationaux et traduit, selon le Groupe, la solidité de son modèle économique ainsi que sa capacité à convertir la croissance opérationnelle en création durable de valeur pour ses actionnaires.

Cette dynamique s’inscrit désormais dans le cadre de la stratégie «Marsa 2030», lancée en 2023. Cette feuille de route vise à faire de Marsa Maroc un partenaire portuaire, logistique et maritime de référence au Maroc comme à l’international. Elle repose sur plusieurs leviers, notamment l’internationalisation des activités, l’élargissement du portefeuille de concessions, le développement du transbordement, le renforcement de l’efficacité opérationnelle ainsi que l’intégration des enjeux environnementaux et sociétaux.

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Les premiers résultats de cette stratégie sont déjà visibles. Marsa Maroc a exporté son expertise opérationnelle au Bénin et au Libéria et a acquis 45% de Boluda Maritime Terminals, premier opérateur portuaire en Espagne.

Le Groupe prépare également la montée en puissance de Nador West Med, où les futurs terminaux seront exploités en partenariat avec MSC et CMA CGM, tout en assurant les activités de remorquage avec le leader mondial du secteur. Selon le communiqué, ces alliances renforcent sa capacité d’exécution et consolident son intégration dans les grands réseaux maritimes internationaux.

Le développement se poursuit parallèlement sur le marché national. Le Groupe a engagé un programme d’investissement de 4 milliards de dirhams destiné à renforcer les capacités de ses terminaux, avec un accent particulier sur le pôle Casablanca-Jorf Lasfar. Le communiqué cite notamment la mise en service de la première tranche des quais approfondis du terminal polyvalent de Casablanca, la prorogation de 20 ans de la concession du terminal à conteneurs 3 ainsi que l’attribution du poste pétrolier 8 bis à Jorf Lasfar, portant son réseau à 36 terminaux répartis dans 21 ports.

Cette trajectoire nourrit désormais des ambitions de plus long terme. Marsa Maroc vise un chiffre d’affaires de 10 milliards de dirhams à l’horizon 2030 et accompagnera cet objectif par un programme d’investissement de près de 21 milliards de dirhams sur la période 2025-2030. Ces investissements financeront les nouvelles concessions, renforceront les capacités opérationnelles et soutiendront l’expansion régionale du Groupe.

Dix ans après son introduction en Bourse, Marsa Maroc s’affirme ainsi comme un acteur de référence de la cote casablancaise, porté par les infrastructures portuaires, la logistique et son développement international.