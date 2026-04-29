Marsa Maroc: 5,8 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et 67 millions de tonnes en 2025

Marsa Maroc annonce avoir «clôturé l’année 2025 avec un trafic global manutentionné dépassant les 67 millions de tonnes (+6%)», traduisant une expansion généralisée de ses activités portuaires. Le communiqué précise que «l’ensemble des segments d’activité affiche une croissance positive», ce qui confirme une dynamique commerciale homogène sur les différentes lignes de métier.

Le trafic conteneurisé constitue un point structurant de cette évolution. L’opérateur indique avoir «franchi pour la première fois la barre historique des 3 millions d’EVP (+4%)», un niveau qui lui permet de «se hisser au rang de 4e plus grand opérateur à conteneurs en Afrique». Cette progression s’inscrit dans une montée en puissance des flux conteneurisés, segment à forte valeur dans l’activité portuaire.

Les autres segments confirment cette tendance. Marsa Maroc fait état de «22 millions de tonnes (+4%)» pour les vracs et marchandises diverses, tandis que les vracs liquides atteignent «11 millions de tonnes (+5%)». La diversité des flux traités constitue un facteur de résilience opérationnelle, chaque segment contribuant à la croissance globale.

Le communiqué met en avant une accélération particulièrement marquée du trafic des véhicules neufs. Le groupe souligne que «150.000 unités manutentionnées» ont été enregistrées, soit «une hausse de 50%», ce qui représente la progression la plus importante parmi ses activités. L’activité roulier suit également une trajectoire positive, avec «plus de 27.000 unités (+11%)».

La performance opérationnelle se traduit directement dans les revenus. Marsa Maroc indique avoir réalisé «un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dirhams», en «forte progression de 16% par rapport à 2024». Le communiqué qualifie ces résultats de «meilleurs résultats opérationnels et financiers à ce jour», signalant un point haut dans la trajectoire du groupe.

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Les indicateurs financiers confirment cette dynamique, avec un excédent brut d’exploitation de «3,2 milliards de dirhams, en progression de 22%». Le communiqué précise que cette évolution «reflète à la fois la dynamique positive de l’activité et les efforts continus d’amélioration de l’efficacité opérationnelle».

Le résultat net suit la même trajectoire. Le groupe indique que le résultat net part du groupe «s’est établi à près de 1,6 milliard de dirhams, en hausse de 25%», ce qui «traduit la capacité de Marsa Maroc à convertir sa croissance en rentabilité». Cette conversion constitue un indicateur central de performance, reliant directement l’expansion de l’activité à la création de valeur.

La progression simultanée du trafic, du chiffre d’affaires et des résultats suggère une capacité à absorber des volumes supplémentaires tout en maintenant un niveau de performance élevé. Ce couplage entre croissance des flux et optimisation interne constitue le socle des résultats annoncés.

Le communiqué conclut en soulignant que l’exercice 2025 «signe les meilleurs résultats opérationnels et financiers à ce jour». Cette qualification résume une année marquée par une progression simultanée des volumes, des revenus et de la rentabilité.