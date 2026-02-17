Economie

Marsa Maroc franchit les 3 millions d’EVP et consolide sa position en Afrique

Le terminal à conteneurs de Marsa Maroc au port de Casablanca.

En 2025, Marsa Maroc a dépassé pour la première fois le seuil des 3 millions d’EVP, dans un contexte de progression de 6% du trafic global à plus de 67 millions de tonnes et de hausse de 16% du chiffre d’affaires à près de 5,8 milliards de dirhams. Cette performance conforte son rang de quatrième opérateur à conteneurs en Afrique et s’accompagne d’une dynamique d’investissement et d’expansion internationale soutenue.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 12h40

L’exercice 2025 marque une année de consolidation et de niveaux historiques pour Marsa Maroc, tant sur le plan opérationnel que financier, selon le communiqué des résultats annuels 2025.

Sur le plan de l’activité, le trafic global manutentionné a dépassé 67 millions de tonnes, en progression de 6% par rapport à 2024. Cette dynamique s’est traduite par un chiffre d’affaires de près de 5,8 milliards de dirhams, en hausse de 16%, reflétant la montée en puissance de l’opérateur portuaire.

Le trafic conteneurisé a, pour la première fois, franchi la barre des 3 millions d’équivalents vingt pieds (EVP), permettant à Marsa Maroc de consolider son rang de quatrième opérateur à conteneurs en Afrique. L’ensemble des composantes du trafic a évolué positivement au cours de l’exercice. Le trafic des conteneurs a progressé de 4%. Les vracs et marchandises diverses ont atteint 22 millions de tonnes, soit plus de 4%, tandis que les vracs liquides se sont établis à 11 millions de tonnes soit plus de 5%. Le trafic des véhicules neufs a quant à lui bondi à 150.000 unités, en hausse de 50%, et l’activité Ro-Ro a dépassé 27.000 unités, de plus 11%.

Sur le marché boursier, l’année 2025 a été marquée par une progression annuelle de 77% du cours de l’action. Cette évolution a porté la capitalisation boursière à près de 70 milliards de dirhams à fin décembre, positionnant Marsa Maroc au quatrième rang des plus fortes capitalisations de la Bourse des Valeurs de Casablanca en 2025. Le titre s’est également classé troisième valeur la plus active de l’année en termes d’échanges.

Lire aussi : Marsa Maroc entre au capital de Boluda Maritime Terminals et s’ancre sur le corridor Maroc-Espagne

L’exercice a également été marqué par une extension géographique hors du continent africain, à travers une prise de participation dans Boluda Maritime Terminals en Espagne, opérateur présent dans plusieurs ports entre la péninsule ibérique et les îles Canaries . Marsa Maroc a par ailleurs consolidé son positionnement à Nador West Med via des partenariats avec le groupe MSC pour le Terminal à Conteneurs Est, CMA CGM pour le Terminal à Conteneurs Ouest, ainsi qu’avec Boluda Towage pour les activités de remorquage et d’assistance portuaire.

Au total, le réseau de Marsa Maroc s’étend désormais à 34 terminaux répartis dans 20 ports, tandis que sur le plan des investissements, le groupe a mobilisé en 2025 une enveloppe globale de 2 milliards 415 millions de dirhams, niveau présenté comme inédit.

Cependant, ces ressources ont été consacrées aux projets de développement et de modernisation, notamment aux programmes d’extension des terminaux des ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, à la commande de 18 portiques à conteneurs et de 50 grues RTG destinées aux terminaux de Nador West Med et du port de Casablanca, ainsi qu’aux travaux de superstructures des deux nouveaux terminaux de Nador West Med.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 12h40
#Marsa Maroc#Investissement#Bourse de Casablanca#Afrique#port#trafic portuaire#manutention

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc décroche un nouveau contrat de gestion au port de Monrovia

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc entre au capital de Boluda Maritime Terminals et s’ancre sur le corridor Maroc-Espagne

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc et ses partenaires sociaux signent un accord de paix sociale jusqu’en 2030

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc, 4ème opérateur portuaire à conteneurs du continent pour la deuxième année consécutive

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
3
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
4
Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental
5
Le réveil brutal du régime d’Alger
6
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
7
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
8
Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³
Revues de presse

Voir plus