Marsa Maroc franchit les 3 millions d’EVP et consolide sa position en Afrique

L’exercice 2025 marque une année de consolidation et de niveaux historiques pour Marsa Maroc, tant sur le plan opérationnel que financier, selon le communiqué des résultats annuels 2025.

Sur le plan de l’activité, le trafic global manutentionné a dépassé 67 millions de tonnes, en progression de 6% par rapport à 2024. Cette dynamique s’est traduite par un chiffre d’affaires de près de 5,8 milliards de dirhams, en hausse de 16%, reflétant la montée en puissance de l’opérateur portuaire.

Le trafic conteneurisé a, pour la première fois, franchi la barre des 3 millions d’équivalents vingt pieds (EVP), permettant à Marsa Maroc de consolider son rang de quatrième opérateur à conteneurs en Afrique. L’ensemble des composantes du trafic a évolué positivement au cours de l’exercice. Le trafic des conteneurs a progressé de 4%. Les vracs et marchandises diverses ont atteint 22 millions de tonnes, soit plus de 4%, tandis que les vracs liquides se sont établis à 11 millions de tonnes soit plus de 5%. Le trafic des véhicules neufs a quant à lui bondi à 150.000 unités, en hausse de 50%, et l’activité Ro-Ro a dépassé 27.000 unités, de plus 11%.

Sur le marché boursier, l’année 2025 a été marquée par une progression annuelle de 77% du cours de l’action. Cette évolution a porté la capitalisation boursière à près de 70 milliards de dirhams à fin décembre, positionnant Marsa Maroc au quatrième rang des plus fortes capitalisations de la Bourse des Valeurs de Casablanca en 2025. Le titre s’est également classé troisième valeur la plus active de l’année en termes d’échanges.

L’exercice a également été marqué par une extension géographique hors du continent africain, à travers une prise de participation dans Boluda Maritime Terminals en Espagne, opérateur présent dans plusieurs ports entre la péninsule ibérique et les îles Canaries . Marsa Maroc a par ailleurs consolidé son positionnement à Nador West Med via des partenariats avec le groupe MSC pour le Terminal à Conteneurs Est, CMA CGM pour le Terminal à Conteneurs Ouest, ainsi qu’avec Boluda Towage pour les activités de remorquage et d’assistance portuaire.

Au total, le réseau de Marsa Maroc s’étend désormais à 34 terminaux répartis dans 20 ports, tandis que sur le plan des investissements, le groupe a mobilisé en 2025 une enveloppe globale de 2 milliards 415 millions de dirhams, niveau présenté comme inédit.

Cependant, ces ressources ont été consacrées aux projets de développement et de modernisation, notamment aux programmes d’extension des terminaux des ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, à la commande de 18 portiques à conteneurs et de 50 grues RTG destinées aux terminaux de Nador West Med et du port de Casablanca, ainsi qu’aux travaux de superstructures des deux nouveaux terminaux de Nador West Med.