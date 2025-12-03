Economie

Marsa Maroc, 4ème opérateur portuaire à conteneurs du continent pour la deuxième année consécutive

Le terminal à conteneurs de Marsa Maroc au port de Casablanca.

Marsa Maroc confirme une nouvelle fois son statut de poids lourd du secteur portuaire africain. Dans son rapport annuel, Global Container Terminal Operators, le cabinet britannique Drewry, référence mondiale en matière d’analyse portuaire et maritime, classe l’opérateur marocain à la 4ème place des plus grands opérateurs de terminaux à conteneurs en Afrique, et ce pour la deuxième année consécutive.

Par La Rédaction
Le 03/12/2025 à 12h58

Cette distinction repose sur les performances réalisées par les terminaux exploités par Marsa Maroc dans les ports de Tanger Med, Casablanca et Agadir. En 2024, l’ensemble de ces plateformes a traité un volume global de 2,9 millions d’EVP, confirmant la montée en régime de l’opérateur et sa capacité à gérer un trafic toujours plus dense dans un contexte concurrentiel et marqué par les tensions géopolitiques mondiales.

L’avenir proche s’annonce encore plus prometteur. Marsa Maroc s’apprête à mettre en service deux nouveaux terminaux dédiés au transbordement au port Nador West Med, un projet structurant pour le nord du Royaume et pour les chaînes logistiques régionales.

Avec une capacité cumulée supérieure à 5 millions d’EVP, ces terminaux feront basculer l’opérateur dans une nouvelle dimension. Cette extension offrira à Marsa Maroc une marge de progression significative et renforcera son rôle dans les grands flux internationaux Est-Ouest et Nord-Sud.

#port#Maroc#Nador West Med

