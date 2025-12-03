Marsa Maroc, 4ème opérateur portuaire à conteneurs du continent pour la deuxième année consécutive

Cette distinction repose sur les performances réalisées par les terminaux exploités par Marsa Maroc dans les ports de Tanger Med, Casablanca et Agadir. En 2024, l’ensemble de ces plateformes a traité un volume global de 2,9 millions d’EVP, confirmant la montée en régime de l’opérateur et sa capacité à gérer un trafic toujours plus dense dans un contexte concurrentiel et marqué par les tensions géopolitiques mondiales.

L’avenir proche s’annonce encore plus prometteur. Marsa Maroc s’apprête à mettre en service deux nouveaux terminaux dédiés au transbordement au port Nador West Med, un projet structurant pour le nord du Royaume et pour les chaînes logistiques régionales.

Avec une capacité cumulée supérieure à 5 millions d’EVP, ces terminaux feront basculer l’opérateur dans une nouvelle dimension. Cette extension offrira à Marsa Maroc une marge de progression significative et renforcera son rôle dans les grands flux internationaux Est-Ouest et Nord-Sud.