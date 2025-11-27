Marsa Maroc: le chiffre d’affaires en progression de 16% à fin septembre

Le groupe Marsa Maroc a réalisé, au 30 septembre 2025, un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 16%, atteignant 4,3 milliards de dirhams (MMDH). Cette performance s’explique principalement par l’augmentation des volumes manipulés, en particulier le trafic domestique des conteneurs, ainsi que par l’intégration de nouvelles prestations logistiques.

Sur la même période, le volume global de trafic manutentionné a progressé de 8% pour s’établir à 50,7 millions de tonnes. L’ensemble des composantes du trafic a contribué à cette croissance, confirmant le dynamisme de l’activité du groupe.

Le segment des conteneurs a poursuivi sa progression, soutenu par une hausse de 9% du trafic domestique, qui a atteint 984.145 EVP (équivalent vingt pieds) et par une augmentation de 6% du transbordement, totalisant 1.286.124 EVP.

Les trafics de vracs ont également évolué favorablement: +6% pour les vracs liquides et +4% pour les vracs solides et marchandises diverses, portés notamment par les flux de clinker et de charbon.

Le trafic des véhicules: +55%

Le trafic des véhicules neufs s’est distingué par une dynamique exceptionnelle, enregistrant une progression de 55% à fin septembre 2025. Cette hausse résulte à la fois d’une augmentation de 30% des importations et du traitement ponctuel d’un trafic spot des voitures en transbordement (17.476 voitures).

Sur le plan organisationnel, Marsa Maroc a élargi son périmètre de consolidation durant le troisième trimestre 2025, avec l’intégration de Marsa Maroc International Logistics (MMIL), filiale détenue à 100%. Cette structure vise à accompagner l’expansion internationale du groupe et à assurer le suivi de ses différentes participations.

Côté investissements, Marsa Maroc a engagé une enveloppe de 1,78 MMDH à fin septembre 2025. Celle-ci a été consacrée au renforcement du parc d’équipements, notamment par la commande de 18 portiques à conteneurs et de 50 grues RTG destinés aux terminaux de Nador West Med et de Casablanca.

Les travaux ont également porté sur les superstructures des deux nouveaux terminaux de Nador West Med et sur la modernisation et l’extension des installations portuaires de Casablanca et de Jorf Lasfar.

Enfin, l’endettement net du groupe s’est établi à -470 millions de dirhams, résultant de 1,62 MMDH de dettes de financement et de 2,09 MMDH de disponibilités.

En octobre 2025, Marsa Maroc a par ailleurs finalisé un partenariat stratégique avec CMA CGM pour l’exploitation du terminal à conteneurs Ouest du port Nador West Med, un accord qui permettra au terminal de s’appuyer sur le réseau international du groupe français et sur l’expertise opérationnelle de Marsa Maroc.