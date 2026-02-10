Marsa Maroc décroche un nouveau contrat de gestion au port de Monrovia

Lors de son allocution du 26 janvier devant la session conjointe de la 55ème législature, le président Joseph Nyuma Boakai a officiellement évoqué ce partenariat en soulignant l’importance de l’appui marocain. Il a ainsi déclaré qu’«un opérateur portuaire marocain de tout premier rang avait consenti à engager des apports significatifs portant sur les équipements et les structures logistiques du port de Monrovia», estimant que cette collaboration ouvre «une phase profondément renouvelée pour les infrastructures maritimes» du pays.

Le président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 10 février, Marsa Maroc annonce avoir signé un contrat de gestion avec la National Port Authority of Liberia portant sur l’exploitation de deux jetées au port de Monrovia. Attribué à l’issue d’un appel d’offres international, ce contrat prévoit des travaux de réhabilitation, la mise à disposition d’équipements portuaires et l’apport d’une expertise technique, notamment dans la manutention des vracs.

Le projet sera piloté par la filiale Marsa Maroc International Logistics (MMIL), avec une mise en service progressive attendue à partir du premier semestre 2026.

Ce contrat constitue la première étape d’un partenariat stratégique plus large. À terme, les deux parties envisagent la conclusion d’un contrat de concession pour le développement et l’exploitation d’un nouveau terminal polyvalent au port de Monrovia, principal port en eau profonde du Libéria et pivot de ses échanges commerciaux.

L’objectif affiché est d’améliorer durablement les performances opérationnelles du port, de renforcer sa compétitivité logistique et de soutenir le développement économique du pays, notamment dans la perspective de projets régionaux de corridors miniers qui pourraient accroître son rôle dans le commerce ouest-africain.

Pour Marsa Maroc, cette opération confirme l’élargissement progressif de ses activités sur le continent africain, capitalisant sur son expertise dans la gestion de terminaux portuaires et dans l’accompagnement de projets de modernisation logistique.

Du côté libérien, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’efficacité des infrastructures portuaires tout en consolidant la gouvernance nationale d’un secteur considéré comme vital pour la compétitivité économique.

Au-delà de sa dimension économique, cette collaboration illustre le renforcement des partenariats africains dans les infrastructures stratégiques, avec le Maroc qui confirme sa place d’acteur de référence dans le développement portuaire du continent.