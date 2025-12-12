Marsa Maroc et ses partenaires sociaux signent un accord de paix sociale jusqu’en 2030

C’est un accord qualifié d’historique qui vient d’être signé chez Marsa Maroc. L’entreprise portuaire a conclu un pacte social ambitieux avec l’ensemble de ses partenaires syndicaux (UMT, ODT, CDT, FDT, UGTM). Valable jusqu’à fin 2030, cet engagement majeur vise à garantir un climat social stable et durable, tout en consacrant une vision commune axée sur la pérennité des projets de Marsa Maroc et la valorisation de son capital humain.

Ce résultat, obtenu après plusieurs rounds de négociation menés dans un esprit de transparence, d’écoute mutuelle et de responsabilité partagée, a permis d’inscrire la relation sociale dans une dynamique constructive et durable. Il s’est concrétisé par des mesures d’amélioration des conditions professionnelles bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs. Cette décision illustre pleinement l’engagement de la Direction générale en faveur du renforcement de la motivation, la reconnaissance et l’implication des collaborateurs.

Dans leurs communications, les organisations syndicales signataires ont unanimement «salué les initiatives de la Direction générale, ainsi que la qualité du dialogue social ayant permis l’aboutissement de cet accord structurant». Elles ont également «appelé l’ensemble des collaborateurs à adhérer pleinement aux projets stratégiques de la société et à poursuivre collectivement la dynamique de développement et de performance que connaît Marsa Maroc».

Par cet accord de paix sociale à horizon 2030, Marsa confirme sa volonté de bâtir un environnement de travail fondé sur la confiance, la cohésion et l’engagement, au service du développement de l’entreprise et de la satisfaction de ses parties prenantes.