Economie

Marsa Maroc et ses partenaires sociaux signent un accord de paix sociale jusqu’en 2030

Lors de la signature d'un accord de paix sociale entre Marsa Maroc et ses partenaires.

Marsa Maroc et l’ensemble de ses partenaires sociaux ont scellé un accord social historique valable jusqu’à fin 2030. Ce pacte majeur vise à consolider un climat social stable et durable au sein de l’entreprise, en partageant une vision commune pour la pérennité de ses projets et la valorisation de son capital humain.

Par La Rédaction
Le 12/12/2025 à 11h10

C’est un accord qualifié d’historique qui vient d’être signé chez Marsa Maroc. L’entreprise portuaire a conclu un pacte social ambitieux avec l’ensemble de ses partenaires syndicaux (UMT, ODT, CDT, FDT, UGTM). Valable jusqu’à fin 2030, cet engagement majeur vise à garantir un climat social stable et durable, tout en consacrant une vision commune axée sur la pérennité des projets de Marsa Maroc et la valorisation de son capital humain.

Ce résultat, obtenu après plusieurs rounds de négociation menés dans un esprit de transparence, d’écoute mutuelle et de responsabilité partagée, a permis d’inscrire la relation sociale dans une dynamique constructive et durable. Il s’est concrétisé par des mesures d’amélioration des conditions professionnelles bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs. Cette décision illustre pleinement l’engagement de la Direction générale en faveur du renforcement de la motivation, la reconnaissance et l’implication des collaborateurs.

Lire aussi : Marsa Maroc: un premier semestre 2025 marqué par la croissance et de nouveaux partenariats stratégiques

Dans leurs communications, les organisations syndicales signataires ont unanimement «salué les initiatives de la Direction générale, ainsi que la qualité du dialogue social ayant permis l’aboutissement de cet accord structurant». Elles ont également «appelé l’ensemble des collaborateurs à adhérer pleinement aux projets stratégiques de la société et à poursuivre collectivement la dynamique de développement et de performance que connaît Marsa Maroc».

Par cet accord de paix sociale à horizon 2030, Marsa confirme sa volonté de bâtir un environnement de travail fondé sur la confiance, la cohésion et l’engagement, au service du développement de l’entreprise et de la satisfaction de ses parties prenantes.

Par La Rédaction
Le 12/12/2025 à 11h10
#Marsa Maroc#accord#partenariat#climat social#capital humain#UMT#CDT

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc, 4ème opérateur portuaire à conteneurs du continent pour la deuxième année consécutive

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc: le chiffre d’affaires en progression de 16% à fin septembre

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nador West Med: Marsa Maroc et CMA Terminals officialisent leur projet de coentreprise pour gérer le terminal à conteneurs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc confie au chinois ZPMC la fourniture de 18 portiques pour ses terminaux de Casablanca et Nador

Articles les plus lus

1
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
2
Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain
3
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
4
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
5
Le HCP a-t-il cherché à gonfler le taux de croissance de 2024?
6
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
7
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
8
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
Revues de presse

Voir plus