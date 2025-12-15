Marsa Maroc entre au capital de Boluda Maritime Terminals et s’ancre sur le corridor Maroc-Espagne

Marsa Maroc et Boluda Corporacion Maritima ont officialisé la conclusion d’un accord stratégique portant sur l’entrée de Marsa Maroc International Logistics (MMIL), filiale à 100% de l’opérateur marocain, au capital de Boluda Maritime Terminals (BMT). Selon le communiqué conjoint publié à Madrid, le 15 décembre 2025, l’opération porte sur l’acquisition de 45% du capital et des droits de vote de BMT pour un montant global de 80 millions d’euros, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.

Autorisé par le Conseil d’administration de Marsa Maroc réuni le 19 novembre 2025, cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale du premier opérateur portuaire marocain, conduite par sa filiale dédiée aux activités hors frontières.

D’après les éléments communiqués, ce rapprochement intervient dans un contexte où l’Union européenne demeure le premier partenaire commercial du Maroc, concentrant près de 65% de ses échanges extérieurs. L’Espagne, première porte d’entrée des exportations marocaines vers le marché européen, occupe une place centrale dans ces flux, une part significative des échanges transitant par ses ports.

Selon le communiqué, l’alliance entre Marsa Maroc et Boluda Corporacion Maritima vise à renforcer le corridor maritime Maroc-Espagne, considéré comme un axe structurant entre les deux rives du détroit de Gibraltar. Le partenariat ouvre également des perspectives de développement à l’international, notamment en Afrique, en s’appuyant sur des expertises complémentaires dans la gestion de terminaux portuaires et de solutions logistiques intégrées.

Boluda Maritime Terminals opère neuf terminaux portuaires stratégiquement implantés entre la péninsule ibérique et les îles Canaries. Selon les données reprises dans le communiqué, les terminaux de BMT ont traité plus d’un million d’EVP ( conteneurs vingt pieds) en 2024, confirmant leur rôle central dans le traitement des flux entre l’Espagne continentale et les archipels atlantiques.

Ces plateformes, situées notamment à Las Palmas, Tenerife, Cadix, Santander ou Séville, sont adossées au réseau de Boluda Lines, qui opère onze routes maritimes reliant la péninsule Ibérique aux Canaries, aux Baléares, à l’Europe du Nord, à l’Italie, à la façade ouest-africaine et au Cap-Vert. Selon le communiqué, cette couverture logistique étendue constitue l’un des piliers de l’attractivité de BMT et de sa capacité à servir des chaînes d’approvisionnement internationales.

Marsa Maroc s’installe sur les deux rives du détroit

Pour Marsa Maroc, cette prise de participation marque un tournant. D’après les informations communiquées, l’opérateur consolide désormais une présence sur les deux rives du détroit de Gibraltar, renforçant son positionnement régional. Avec cette opération, Marsa Maroc porte son empreinte à environ 35 terminaux répartis dans 20 ports, franchissant un seuil significatif dans son développement géographique.

Selon les éléments d’analyse accompagnant l’annonce, cette expansion devrait permettre à Marsa Maroc de renforcer son rôle dans les flux conteneurisés entre l’Europe et l’Afrique et d’accompagner plus étroitement les exportateurs marocains à travers des solutions logistiques mieux intégrées et davantage connectées aux marchés européens.

Cette opération constitue le deuxième partenariat structurant entre Marsa Maroc et le groupe Boluda, après leur coopération dans les activités de remorquage au port de Nador West Med. Ce nouvel accord traduit, d’après les deux groupes, un alignement stratégique fondé sur une vision commune du développement des corridors logistiques euro-africains et sur la complémentarité de leurs savoir-faire respectifs.

Pilotée par MMIL, la stratégie internationale de Marsa Maroc s’inscrit dans le cadre du plan «Marsa 2030», qui ambitionne de positionner le groupe comme un acteur portuaire régional de référence. Selon le communiqué, l’alliance avec Boluda Corporacion Maritima illustre la capacité de Marsa Maroc à nouer des partenariats avec des acteurs mondiaux de premier plan et à s’intégrer au cœur des chaînes de valeur maritimes et logistiques internationales.