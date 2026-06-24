Port de Casablanca: le vice-président de la BERD en visite au terminal polyvalent de Marsa Maroc

Le vice-président de la BERD, en visite au terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca.

Le projet d’approfondissement du terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca a franchi une nouvelle étape avec la visite, mercredi 24 juin 2026, de Mark Bowman, vice-président chargé des politiques et des partenariats de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Effectuée sur le site portuaire, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi du projet financé par la BERD et traduit l’intérêt accordé à l’évolution de ce chantier destiné à renforcer les capacités opérationnelles du terminal.

Selon le communiqué, Mark Bowman s’est entretenu avec Tarik El Aroussi, directeur général de Marsa Maroc, autour de «l’avancement de ce projet financé dans le cadre du prêt de 690 millions de dirhams octroyé par la BERD». Les discussions ont également porté sur les premiers résultats observés depuis l’entrée en exploitation d’une partie des nouvelles infrastructures.

L’opérateur portuaire et son partenaire financier ont notamment passé en revue les effets déjà constatés après «la mise en service de la première tranche du projet», souligne le communiqué.

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Les premiers impacts opérationnels du projet sont désormais visibles. Le communiqué précise qu’«en effet, le projet permet, depuis le début avril 2026, d’accueillir des navires panamax d’une capacité de 60.000 tonnes, ce qui constitue une première au port de Casablanca».

Cette évolution marque une transformation des conditions d’exploitation du terminal polyvalent, qui dispose désormais d’une capacité d’accueil adaptée à des navires de plus grande taille. La mise en service de la première tranche du projet a ainsi ouvert la voie à une nouvelle configuration opérationnelle pour les activités traitées sur cette infrastructure.

Au-delà du suivi technique du chantier, la visite du vice-président de la BERD revêt une portée institutionnelle. Le communiqué indique qu’elle «confirme l’engagement commun de Marsa Maroc et de la BERD en faveur de la modernisation des infrastructures portuaires marocaines et du renforcement de leur compétitivité».