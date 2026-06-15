Port de Casablanca: Marsa Maroc accueille son premier vraquier de grande capacité après l’approfondissement des quais

Un vraquier de grande capacité stationné au port de Casablanca inaugure une nouvelle étape pour Marsa Maroc et Cosumar.

Marsa Maroc et Cosumar franchissent un cap avec l’accueil d’un vraquier de grande capacité. Selon Marsa Maroc, le navire accueilli est un vraquier sucrier de 200 mètres, affrété par le Groupe Cosumar et transportant une cargaison de près de 55.000 tonnes de sucre brut. L’opération a été réalisée grâce au nouveau tirant d’eau de 12 mètres dont dispose désormais le terminal à la suite des travaux de réhabilitation et d’approfondissement des quais.

L’escale constitue une première pour le port de Casablanca. Dans son communiqué, Marsa Maroc souligne qu’elle a été rendue possible grâce au projet de réhabilitation et d’approfondissement des quais du terminal polyvalent à 12 mètres, récemment mis en service dans sa première phase.

Au-delà de l’événement lui-même, cette opération illustre les effets immédiats des investissements réalisés sur les infrastructures portuaires. «Nous assistons à l’ouverture du port de Casablanca à une nouvelle gamme d’escales de navires vraquiers de grande capacité», affirme Khalid Mansour, directeur de la business unit Vracs à Marsa Maroc.

Le responsable précise que «230 mètres linéaires de quai sont désormais réhabilités et approfondis à 12 mètres», permettant au terminal «d’accueillir des navires dont la capacité avoisine les 60.000 tonnes».

Cette montée en capacité s’inscrit dans une trajectoire plus large. Marsa Maroc indique en effet que son objectif est de porter ce linéaire à 530 mètres à l’horizon 2028, afin de doter le terminal d’une capacité totale supérieure à 8 millions de tonnes.

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Pour le Groupe Cosumar, premier utilisateur de cette nouvelle configuration portuaire, les retombées sont déjà perceptibles. «Le partenariat entre le Groupe Cosumar et Marsa Maroc illustre parfaitement ce que doit être une collaboration opérateur portuaire-industriel: un levier au service d’une croissance commune», souligne Anas Jamal Eddine, directeur commercial, marketing et supply chain du Groupe Cosumar.

Selon lui, les travaux d’approfondissement des quais, combinés aux actions d’amélioration opérationnelle menées conjointement avec Marsa Maroc, permettent désormais au groupe d’affréter des navires de plus grande capacité. Cette évolution génère, précise-t-il, «des optimisations portuaires et logistiques significatives pour sa compétitivité».

À travers cette première escale, Marsa Maroc met ainsi en avant les bénéfices opérationnels de l’approfondissement du terminal polyvalent de Casablanca. L’accueil d’un vraquier transportant près de 55.000 tonnes de sucre brut constitue la première démonstration concrète des nouvelles capacités offertes par les quais réhabilités et approfondis du terminal.