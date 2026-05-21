Marsa Maroc: 16,3 millions de tonnes manutentionnées à fin mars

Des employés portant des gilets de la société Marsa Maroc dans un terminal portuaire.. DR

Le groupe Marsa Maroc poursuit sa trajectoire de croissance au début de l’exercice 2026, dans un environnement marqué par la progression des flux portuaires domestiques et la montée en puissance des investissements logistiques. Selon la communication financière trimestrielle publiée au 31 mars 2026, le trafic manutentionné par le groupe a atteint 16,3 millions de tonnes, en hausse de 4% par rapport à la même période de l’année précédente.

La progression du trafic reste principalement alimentée par les activités domestiques liées au commerce extérieur. Le groupe indique ainsi que le trafic domestique des conteneurs a progressé de 8%, atteignant 319.311 EVP, une évolution attribuée à «la bonne dynamique du commerce extérieur».

Le trafic manutentionné par le Groupe au cours du premier trimestre 2026 a affiché une hausse de 4% à 16,3 millions de tonnes.

Une recomposition des flux portuaires apparaît toutefois dans l’activité de transbordement. Marsa Maroc fait état d’un recul de 8% de ce segment, à 389.814 EVP, en précisant que cette baisse résulte du «recul de cette activité au port de Casablanca, consécutif à une orientation privilégiant les flux domestiques dans ce port».

Ce repositionnement opérationnel s’accompagne d’une évolution favorable des trafics de vracs. Le groupe souligne une hausse de 13% des vracs liquides ainsi qu’une progression de 6% des vracs solides, soutenue notamment par les importations de céréales et d’aliments de bétail.

Les activités roulier et véhicules neufs prolongent également leur dynamique haussière. Marsa Maroc indique que les trafics roulier et véhicules neufs ont progressé respectivement de 17% et 11% au cours du premier trimestre 2026.

Cette évolution opérationnelle s’est traduite par une accélération plus marquée des revenus consolidés. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1.435 millions de dirhams, en hausse de 12,1%, porté «à la fois par la croissance des volumes manutentionnés ainsi que par l’amélioration des recettes liées aux prestations logistiques».

Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc a progressé de 12,1%, porté à la fois par la croissance des volumes manutentionnés

Parallèlement à cette progression commerciale, Marsa Maroc intensifie son effort d’investissement autour des nouveaux terminaux du port Nador West Med. Le groupe précise avoir engagé 2.489 millions de dirhams d’investissements au cours du premier trimestre 2026, consacrés principalement «au développement des infrastructures et à l’acquisition des équipements des nouveaux terminaux du port Nador West Med».

Le groupe met également en avant la solidité de sa situation financière. La communication financière fait ressortir un endettement net négatif de -945 millions de dirhams au 31 mars 2026, composé de 2.554 millions de dirhams de disponibilités et de 1.609 millions de dirhams de dettes de financement. Marsa Maroc estime que cette structure financière «confirme sa capacité à financer son programme de développement tout en préservant ses équilibres financiers».

Le périmètre de consolidation du groupe est resté inchangé au cours du premier trimestre 2026.