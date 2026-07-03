Economie

Port de Casablanca: Marsa Maroc investit 3 milliards de dirhams et vise 2 millions d’EVP d’ici 2030

Le terminal à Conteneurs 3 du port de Casablanca.

Dans un communiqué, Marsa Maroc annonce la prorogation de 20 ans de la concession du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du port de Casablanca, exploitée par sa filiale TC3PC, détenue à 100%.

Par La Rédaction
Le 03/07/2026 à 19h15

Cette prolongation s’accompagne d’un ambitieux programme d’investissement destiné à accompagner la croissance du trafic conteneurisé. En contrepartie de l’extension de la concession, Marsa Maroc s’engage à mobiliser des investissements importants pour moderniser et renforcer les infrastructures du terminal.

Au cœur de cette stratégie, un programme global d’investissement de 3 milliards de dirhams sera déployé sur les terminaux à conteneurs du port de Casablanca. Celui-ci prévoit notamment l’extension des quais, le renforcement du parc d’équipements ainsi que le réaménagement des zones de stockage.

Concernant le TC3, ces investissements permettront de porter sa capacité de traitement de 600.000 EVP actuellement à 900.000 EVP à l’horizon 2030. Plus largement, l’ensemble des capacités du port de Casablanca devrait dépasser les 2 millions d’EVP à la même échéance, marquant ainsi un changement d’échelle significatif pour la plateforme portuaire.

Par La Rédaction
Le 03/07/2026 à 19h15
#Maroc#Port de Casablanca#Marsa Maroc

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