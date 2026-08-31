Economie

Marsa Maroc investit 3,4 milliards de dirhams et accroît ses revenus de 13%

Le terminal à conteneurs de Marsa Maroc au port de Casablanca.

Avec 34,5 millions de tonnes manutentionnées au premier semestre 2026, Marsa Maroc associe croissance des volumes, hausse des recettes et effort d’investissement massif. Le recentrage de certains terminaux sur les flux domestiques accompagne son déploiement à Nador West Med.

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 17h02

Le premier semestre 2026 marque une accélération simultanée de l’activité et des investissements. Le trafic manutentionné a progressé de 3%, à 34,5 millions de tonnes, tandis que le chiffre d’affaires consolidé s’est accru de 13%, pour atteindre 3.214 millions de dirhams au 30 juin. L’écart entre ces rythmes traduit un effet qui ne se limite pas à la croissance physique des volumes: l’amélioration des recettes liées aux prestations logistiques contribue également à la progression des revenus.

Selon le communiqué financier du groupe, l’activité a été portée par le dynamisme du trafic domestique de conteneurs et par la croissance des vracs solides et liquides. La performance agrégée recouvre toutefois des trajectoires différenciées selon les segments, révélatrices d’une spécialisation accrue des terminaux.

Le trafic de conteneurs lié aux importations et exportations marocaines a progressé de 7%, pour atteindre 697.594 EVP (équivalents vingt pieds), porté par le dynamisme du commerce extérieur. En sens inverse, le transbordement a reculé de 4%, à 822.666 équivalents vingt pieds. Ce mouvement opposé résulte, d’après le groupe, d’un choix opérationnel visant à spécialiser davantage ses installations.

Marsa Maroc résultat premier semestre 2026

Ainsi, les terminaux à conteneurs du port de Casablanca sont recentrés sur les flux domestiques, tandis que Tanger Alliance reste positionnée sur le transbordement. La baisse de ce segment s’inscrit donc dans une allocation différenciée des fonctions entre les terminaux.

Les vracs et divers ont également soutenu le trafic. Les vracs solides ont progressé de 6%, notamment grâce aux importations d’aliments de bétail et de ferraille. Les vracs liquides ont enregistré la même hausse de 6%, élargissant les moteurs de croissance au-delà du trafic conteneurisé domestique.

Nador West Med élargit le périmètre

Le périmètre de consolidation a évolué au deuxième trimestre avec l’intégration de Nador Container Terminal, chargée d’exploiter le Terminal Ouest consacré aux conteneurs à Nador West Med. La société était consolidée à 100% au 30 juin 2026. Elle sera détenue à 51% par Marsa Maroc après la finalisation de l’entrée de CMA Terminals à hauteur de 49%, tout en restant consolidée selon la méthode de l’intégration globale.

West Med Towage a également rejoint le périmètre. Détenue à 49% par Marsa Maroc et comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence, la société assure les opérations de remorquage portuaire à Nador West Med. Ces deux intégrations étendent le développement du nouveau port à la manutention conteneurisée et aux services portuaires associés.

Marsa Maroc résultat premier semestre 2026

Le communiqué précise que Marsa Maroc a engagé 3,4 milliards de dirhams d’investissements au premier semestre, principalement pour développer les infrastructures portuaires et acquérir les équipements destinés aux nouveaux terminaux de Nador West Med. Cet effort, supérieur au chiffre d’affaires semestriel, mesure l’ampleur du programme engagé.

La structure financière conserve néanmoins un endettement net négatif, à -1.138 million de dirhams. Elle se compose de 2.785 millions de dirhams de disponibilités et de 1.647 million de dirhams de dettes de financement. Le groupe présente cet excédent de liquidité sur la dette comme un facteur permettant de poursuivre son programme de développement tout en préservant ses équilibres financiers.

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 17h02
#Marsa Maroc#Nador West Med#port#Manutention

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