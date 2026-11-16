La police nationale française a annoncé l’arrestation au Maroc de quatre individus faisant l’objet d’avis de recherche émis par la justice française et soupçonnés d’être impliqués dans des affaires criminelles distinctes, en vue de leur remise aux autorités de l’Hexagone. Dans un communiqué publié le dimanche 15 novembre sur son compte X, la police française indique que les prévenus étaient recherchés depuis plusieurs mois en vertu de mandats d’arrêt et de notices rouges émis par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande de la justice française.

Selon le communiqué, ces opérations de sécurité ont été menées la semaine dernière grâce à une coopération étroite entre la police judiciaire française et les autorités sécuritaires marocaines, avec le soutien des éléments de la sécurité intérieure de l’ambassade de France à Rabat. «Les quatre individus interpellés étaient recherchés pour des affaires de meurtre, d’homicide et de séquestration en bande organisée, ainsi que pour constitution d’une bande criminelle», rapporte Assabah dans son édition de ce mardi 17 novembre.

Le communiqué souligne que les actes criminels qui leur sont reprochés sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité et que les quatre individus font l’objet de mesures d’extradition vers la France, tout en saluant le niveau de coopération sécuritaire avec le Maroc.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait annoncé, ces derniers jours, dans des communiqués officiels, l’interpellation de ressortissants français faisant l’objet de notices rouges et de mandats d’arrêt émis à la demande des autorités judiciaires françaises.

Ainsi, le 3 novembre, les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), un Portugais recherché pour homicide volontaire et constitution d’une bande criminelle. Le 5 novembre, les éléments de la police de la wilaya de sûreté de Kénitra ont interpellé un ressortissant français faisant l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités françaises et accusé de tentative d’homicide volontaire avec arme à feu.

Le 7 novembre, une opération sécuritaire menée conjointement par les éléments de la police judiciaire d’Agadir et d’Ouled Taima et les services de la DGST a abouti à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine malienne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international dans une affaire d’homicide volontaire avec arme à feu. «Les services de la police judiciaire de Marrakech ont également interpellé un ressortissant français en exécution d’un mandat d’arrêt international émis par la police française dans une affaire de kidnapping, de séquestration et de tentative d’homicide», écrit Assabah.

Dans ses communiqués relatifs à ces arrestations, la DGSN a indiqué que les opérations sécuritaires menées traduisent l’engagement du pôle de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire national à renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale dans la lutte contre la criminalité organisée transnationale.