Selon le quotidien, dans son édition du 17 novembre, le secteur du transport du Grand Agadir reste marqué par de graves dysfonctionnements, malgré les efforts déployés ces deux dernières années. De nombreux habitants patientent encore longuement aux arrêts pour rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail.

La société de développement local chargée du transport et de la mobilité urbaine à Agadir a lancé un nouvel appel d’offres pour acquérir 73 bus urbains et semi-urbains, pour un montant de 179,58 millions de dirhams. L’ouverture des plis est fixée au 23 décembre. Les bus, d’une longueur de 12 mètres et équipés d’un moteur diesel, seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et dotés de plusieurs équipements techniques et électroniques. Ils desserviront 25 lignes urbaines et 10 lignes semi-urbaines, reliant les quartiers d’Agadir aux communes du Grand Agadir.

Cet appel d’offres s’ajoute à plusieurs marchés conclus ces dernières années. Une première tranche de bus urbains et semi-urbains, arrivée en octobre 2025 au port d’Agadir, est entrée en service commercial à la mi-décembre 2025, dans le cadre du Programme national de transport urbain et semi-urbain par bus 2025-2029, sous la supervision du ministère de l’Intérieur. Cette tranche comprenait 70 bus venus de Chine, sur un total de 247 nouveaux bus prévus pour la ville. Une deuxième tranche de 58 bus est arrivée en novembre 2025. Les bus de haute qualité circulant en site propre, au nombre de 30, ont commencé à rouler avant la dernière Coupe d’Afrique des nations. Ils ont été financés par une enveloppe de 178 millions de dirhams. Longs de 18 à 21 mètres, ils sont dotés d’une motorisation diesel ou hybride diesel-électrique afin de limiter l’impact environnemental.

Le contrat de gestion déléguée du transport urbain et semi-urbain du Grand Agadir reste, en revanche, en suspens. L’ouverture des plis pour choisir l’opérateur a eu lieu une seconde fois et a abouti à la validation de deux candidatures: celle de Supratours, filiale de l’ONCF, et celle du groupe espagnol Alsa, qui gérait le réseau avant l’expiration de son contrat l’an dernier. Malgré l’annonce de cette double validation en juin, le dossier reste bloqué et la compétition n’a pas été tranchée, la société espagnole assurant actuellement la gestion dans le cadre d’un contrat provisoire.