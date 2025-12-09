Une entreprise marocaine en pole position pour reprendre le transport urbain à Agadir

Une entreprise marocaine s’apprête à remporter le contrat de gestion du transport urbain par autobus dans l’agglomération d’Agadir. C’est ce qu’indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 10 décembre, expliquant que le dossier déposé par cette société ainsi que son offre financière se sont distingués dès l’ouverture des plis. Les discussions menées avec les cadres du groupement des communes chargé des transports urbains et périurbains, ainsi qu’avec la Société de développement local Agadir Grand Transport, ont mis en évidence la détermination de cette entreprise, spécialisée dans le transport public, à s’engager dans ce secteur jugé stratégique.

L’annonce officielle de l’entreprise retenue devrait intervenir dans les prochains jours, juste avant l’expiration de la période de prolongation accordée à l’actuel délégataire, une société espagnole qui assure le service depuis quinze ans et dont le contrat arrive à échéance le 16 décembre. Lors de la séance d’ouverture des plis organisée il y a quelques semaines, deux candidats avaient été retenus: une entreprise marocaine, Supratours, filiale de l’Office national des chemins de fer, et une société espagnole, Avanza–Autasa. Le choix final doit donc se faire entre ces deux acteurs pour une délégation de service de dix ans couvrant le transport urbain et périurbain dans tout le Grand Agadir.

La commission technique poursuit l’examen détaillé des dossiers, relate Al Akhbar. Les étapes restantes portent sur l’analyse des propositions financières et techniques, ainsi que sur les dispositifs de gestion envisagés. Le choix final reposera sur une série de critères stricts, notamment le niveau de performance annoncé, les engagements en matière de maintenance, la gestion des risques, la qualité du service et le degré de numérisation prévu. Le volet social a par ailleurs pesé lourd dans les négociations. De nombreux conducteurs actuellement employés par l’opérateur espagnol ont réclamé leur intégration au sein de la future société gestionnaire, afin de conserver leur emploi et leur statut.

Le groupement des communes du Grand Agadir avait lancé, il y a plusieurs semaines, un appel d’offres portant sur un contrat de gestion déléguée du réseau de transport public urbain et périurbain. L’objectif affirmé était de sélectionner une société d’envergure capable d’assurer l’exploitation des bus classiques ainsi que des lignes à haut niveau de service (BHNS) empruntant un tracé dédié. Le secteur du transport urbain constitue depuis des années un point sensible dans la ville et ses environs, ce qui confère à ce nouvel appel d’offres une dimension particulièrement stratégique.

Si le calendrier est respecté, le nouveau dispositif de transport urbain, intégrant à la fois les bus ordinaires et les véhicules BHNS, devrait entrer en service le 16 décembre, une fois les opérations préparatoires achevées. La signature finale du contrat avec l’opérateur retenu est attendue dans les jours à venir. Le cahier des charges impose par ailleurs aux candidats l’intégration de technologies avancées, notamment des systèmes de contrôle et de suivi en temps réel, un dispositif de paiement intelligent, des caméras de surveillance et une connexion internet embarquée, autant d’éléments destinés à moderniser un secteur qui peine depuis longtemps à répondre aux besoins des habitants du Grand Agadir.