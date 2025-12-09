Société

Une entreprise marocaine en pole position pour reprendre le transport urbain à Agadir

La flotte des bus du réseau de transports en commun à Agadir sera reprise en gestion par une entreprise marocaine.

Revue de presseLe Grand Agadir s’apprête à tourner la page de quinze années de gestion espagnole de son réseau de bus. À l’issue de l’appel d’offres lancé cet automne, une société marocaine, Supratours, filiale de l’ONCF, semble proche de décrocher le contrat de délégation de service public pour les dix prochaines années. L’annonce officielle est attendue dans les jours qui viennent, à l’approche de l’échéance du 16 décembre. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 09/12/2025 à 18h20

Une entreprise marocaine s’apprête à remporter le contrat de gestion du transport urbain par autobus dans l’agglomération d’Agadir. C’est ce qu’indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 10 décembre, expliquant que le dossier déposé par cette société ainsi que son offre financière se sont distingués dès l’ouverture des plis. Les discussions menées avec les cadres du groupement des communes chargé des transports urbains et périurbains, ainsi qu’avec la Société de développement local Agadir Grand Transport, ont mis en évidence la détermination de cette entreprise, spécialisée dans le transport public, à s’engager dans ce secteur jugé stratégique.

L’annonce officielle de l’entreprise retenue devrait intervenir dans les prochains jours, juste avant l’expiration de la période de prolongation accordée à l’actuel délégataire, une société espagnole qui assure le service depuis quinze ans et dont le contrat arrive à échéance le 16 décembre. Lors de la séance d’ouverture des plis organisée il y a quelques semaines, deux candidats avaient été retenus: une entreprise marocaine, Supratours, filiale de l’Office national des chemins de fer, et une société espagnole, Avanza–Autasa. Le choix final doit donc se faire entre ces deux acteurs pour une délégation de service de dix ans couvrant le transport urbain et périurbain dans tout le Grand Agadir.

La commission technique poursuit l’examen détaillé des dossiers, relate Al Akhbar. Les étapes restantes portent sur l’analyse des propositions financières et techniques, ainsi que sur les dispositifs de gestion envisagés. Le choix final reposera sur une série de critères stricts, notamment le niveau de performance annoncé, les engagements en matière de maintenance, la gestion des risques, la qualité du service et le degré de numérisation prévu. Le volet social a par ailleurs pesé lourd dans les négociations. De nombreux conducteurs actuellement employés par l’opérateur espagnol ont réclamé leur intégration au sein de la future société gestionnaire, afin de conserver leur emploi et leur statut.

Le groupement des communes du Grand Agadir avait lancé, il y a plusieurs semaines, un appel d’offres portant sur un contrat de gestion déléguée du réseau de transport public urbain et périurbain. L’objectif affirmé était de sélectionner une société d’envergure capable d’assurer l’exploitation des bus classiques ainsi que des lignes à haut niveau de service (BHNS) empruntant un tracé dédié. Le secteur du transport urbain constitue depuis des années un point sensible dans la ville et ses environs, ce qui confère à ce nouvel appel d’offres une dimension particulièrement stratégique.

Si le calendrier est respecté, le nouveau dispositif de transport urbain, intégrant à la fois les bus ordinaires et les véhicules BHNS, devrait entrer en service le 16 décembre, une fois les opérations préparatoires achevées. La signature finale du contrat avec l’opérateur retenu est attendue dans les jours à venir. Le cahier des charges impose par ailleurs aux candidats l’intégration de technologies avancées, notamment des systèmes de contrôle et de suivi en temps réel, un dispositif de paiement intelligent, des caméras de surveillance et une connexion internet embarquée, autant d’éléments destinés à moderniser un secteur qui peine depuis longtemps à répondre aux besoins des habitants du Grand Agadir.

Par La Rédaction
Le 09/12/2025 à 18h20
#transport#Transports en commun#Bus#Agadir

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Transport urbain: fin de parcours pour la société espagnole Alsa à Agadir

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport urbain: 348 bus chinois flambant neufs bientôt dans les rues de Tanger, Tétouan et Assilah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Chantiers à Casablanca: Casabus ajuste temporairement ses lignes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: l’état des bus inquiète après une série d’accidents

Articles les plus lus

1
Que cherche à cacher Tebboune en refusant de libérer Rafik Khalifa, bien qu’il ait purgé sa peine?
2
Réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda: un chantier stratégique achevé en un temps record
3
Le Roi institue le 9 décembre journée nationale de la médiation de service public
4
Tribune. Une superbe prétérition algérienne
5
Les États-Unis soutiennent le projet d’usine de polysilicium à Tan-Tan
6
Le Maroc engage près d’un milliard de dollars pour son nouveau corridor gazier et une FSRU à Nador West Med
7
L’air du temps, c’est la guerre
8
Banque mondiale: à près de 68 milliards de dollars, la dette extérieure du Maroc demeure sous contrôle en 2024
Revues de presse

Voir plus