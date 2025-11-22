CAN 2025: 348 bus chinois flambant neufs bientôt dans les rues de Tanger, Tétouan et Assilah

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, les avenues de Tanger, Assilah et Tétouan vont être équipées de 348 bus ultramodernes. Dans le détail, 280 bus seront dédiés à Tanger et Assilah, tandis que Tétouan en recevra 68.

Ces bus, issus des marques «Somabus – King Long» et «Tractafric – Yutong», sont équipés de climatisation et de chauffage pour assurer un confort optimal en toute saison. Ils disposent également d’écrans TFT pour l’information des passagers et de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité.

La wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a mis en place une zone spéciale sur l’autoroute Tanger-Assilah destinée à recevoir les bus et à finaliser leur préparation. Chaque véhicule y reçoit actuellement sa nouvelle identité visuelle et les derniers réglages techniques avant d’entrer en service.

Selon les responsables, quelques journées séparent encore les habitants du déploiement complet de ce parc moderne, qui devrait améliorer significativement le transport urbain dans les villes concernées.

Les bus sont arrivés en plusieurs vagues. La première, le 27 octobre 2025, comprenait 125 bus Yutong, suivie d’une deuxième livraison le 2 novembre avec 155 bus supplémentaires. Ces véhicules ont été acheminés depuis la Chine via le port de Tanger-Med. Une troisième livraison viendra compléter la flotte, portant le total à 348 bus, suffisants pour assurer le fonctionnement optimal du réseau urbain.

Ces bus font partie d’un nouveau programme de transport urbain, supervisé par la wilaya et géré par la société Tanja Mobilité, propriétaire du projet. Il convient de noter que la mise en œuvre du nouveau contrat de gestion pour ce type de bus débutera à la fin de l’année, immédiatement après l’expiration du contrat signé avec la société espagnole Alsa.

Conçus pour répondre aux exigences d’un transport urbain moderne, ces véhicules permettront de réduire le temps d’attente des passagers et d’assurer une meilleure régularité des lignes.

Les responsables insistent sur le fait que ce renouvellement est essentiel pour les habitants mais aussi pour les visiteurs étrangers et les supporters attendus lors de la CAN.