Politique

Préparatifs de la CAN 2025: une réunion de haut niveau conclut à un avancement pleinement satisfaisant

Tanger, une des six villes hôtes de la CAN 2025.

Lors d’une réunion décisive tenue au ministère de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, Fouzi Lekjaa, président du Comité local d’organisation, et les walis des villes hôtes ont validé l’avancement «satisfaisant» des préparatifs de la CAN 2025. Entre infrastructures modernisées, dispositifs de mobilité peaufinés et ambition clairement affirmée, le Royaume entend démontrer sa maîtrise organisationnelle et offrir à l’Afrique une compétition aux meilleurs standards internationaux.

Par La Rédaction
Le 21/11/2025 à 16h46

Dans la dynamique soutenue des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, une réunion stratégique s’est tenue mercredi 19 novembre au ministère de l’Intérieur. Autour de la table, apprend Le360: le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le président du Comité local d’organisation, Fouzi Lekjaa, ainsi que les walis des six villes hôtes (Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger).

Cette séance de travail a permis de dresser un bilan précis de l’avancement des chantiers liés à ce rendez-vous continental. Transports et mobilité, aménagement des fans zones, organisation des espaces aux abords des stades… chaque volet a été passé au peigne fin. Les progrès constatés ont été jugés pleinement satisfaisants, confirmant que le Royaume avance d’un pas sûr vers l’échéance, nous confirment nos sources.

Lire aussi : L’ONMT et la FRMF lancent «Maroc, Terre de Football», une hymne au football national

La CAN 2025 s’annonce comme une scène mondiale où le Maroc déploiera son savoir-faire, sa capacité de mobilisation et l’excellence de ses infrastructures. Plus qu’un simple événement sportif, c’est une vitrine internationale qui permettra de démontrer ce que l’Afrique peut accomplir lorsqu’elle conjugue ambition, rigueur et haut niveau d’exigence.

Grâce à ses équipements modernes, à la qualité reconnue de son accueil et à l’efficacité de son organisation, le Maroc entend prouver que le continent peut rivaliser avec les standards les plus élevés de l’événementiel sportif mondial.

Par La Rédaction
Le 21/11/2025 à 16h46
#CAN 2025#Fouzi Lekjaa#Abdelouafi Laftit

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

ONDA: les aéroports se mettent aux couleurs de la CAN

Sports

CAN 2025: les matchs du Maroc et de l’Algérie affichent complet

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: ultimes travaux d’embellissement de la Place Ibn Sina avant la CAN

Sports

CAN 2025 et Mondial 2030. Plusieurs missions leur seront confiées: les jeunes volontaires en formation à Rabat

Articles les plus lus

1
Info360. L’architecte du «Kremlin» de Bouskoura se désolidarise du promoteur et confirme le retrait du permis de construire en 2023
2
Parution. Le livre «Les espions du président» révèle la vulnérabilité cachée de l’armée algérienne
3
Affaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dérives du chantier déjà pointées par l’IGAT et la Cour des comptes
4
Normalisation de l’Algérie avec Israël: «tout est possible», affirme l’ambassadeur d’Alger à Washington
5
Ce musée de la photographie qui n’a jamais ouvert ses portes à Casablanca
6
Polémique sur les marchés du médicament: le volume des contrats de Pharmaprom a explosé en 2025, selon Bouanou
7
Sahara: la diplomatie algérienne propose sa «médiation» ou le dernier coup de bluff de Tebboune & Co
8
Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs
Revues de presse

Voir plus