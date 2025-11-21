Préparatifs de la CAN 2025: une réunion de haut niveau conclut à un avancement pleinement satisfaisant

Dans la dynamique soutenue des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, une réunion stratégique s’est tenue mercredi 19 novembre au ministère de l’Intérieur. Autour de la table, apprend Le360: le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le président du Comité local d’organisation, Fouzi Lekjaa, ainsi que les walis des six villes hôtes (Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger).

Cette séance de travail a permis de dresser un bilan précis de l’avancement des chantiers liés à ce rendez-vous continental. Transports et mobilité, aménagement des fans zones, organisation des espaces aux abords des stades… chaque volet a été passé au peigne fin. Les progrès constatés ont été jugés pleinement satisfaisants, confirmant que le Royaume avance d’un pas sûr vers l’échéance, nous confirment nos sources.

La CAN 2025 s’annonce comme une scène mondiale où le Maroc déploiera son savoir-faire, sa capacité de mobilisation et l’excellence de ses infrastructures. Plus qu’un simple événement sportif, c’est une vitrine internationale qui permettra de démontrer ce que l’Afrique peut accomplir lorsqu’elle conjugue ambition, rigueur et haut niveau d’exigence.

Grâce à ses équipements modernes, à la qualité reconnue de son accueil et à l’efficacité de son organisation, le Maroc entend prouver que le continent peut rivaliser avec les standards les plus élevés de l’événementiel sportif mondial.