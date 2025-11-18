L’ONMT et la FRMF lancent «Maroc, Terre de Football», une hymne au football national

Achraf Fayda, directeur général de l'ONMT et Fouzi Lekjaa, président de la FRMF à l'occasion du lancement du programme Maroc, Terre de Football .

En présence de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, d’Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, des secrétaires généraux de la FIFA et de la CAF, Mattias Grafström et Véron Mosengo-Omba, mais aussi d’anciens internationaux comme Salaheddine Bassir ou encore le sélectionneur Mohamed Ouahbi tout juste sacré Champion du monde U20, Rabat a accueilli, ce mardi 18 novembre, le lancement officiel de la campagne «Maroc, Terre de Football».

À quelques mois de la CAN 2025, et alors que le Maroc s’impose plus que jamais comme une référence du football mondial, l’ONMT et la FRMF ont dévoilé cette initiative commune destinée à mettre en avant la passion nationale autour du football.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la convention stratégique signée en avril dernier entre les deux institutions, avec pour objectif de renforcer le rayonnement du Royaume à travers le sport.

«Maroc, Terre de Football» vient enrichir la signature déjà connue «Terre de lumière» en y ajoutant une dimension résolument sportive.

L’idée: montrer un pays où le football fait partie du quotidien, unit les générations et représente un véritable marqueur identitaire.

Le film associé à la campagne illustre cette réalité à travers des scènes de vie et une mise en avant de la culture footballistique marocaine, portée par l’élan populaire et la jeunesse, où l’on voit même les stars de la sélection Achraf Hakimi et Brahim Diaz, spectateur de cet engouement.

Cette nouvelle dynamique se veut également cohérente avec le momentum du football marocain, marqué par des performances internationales fortes et par l’organisation de la prochaine CAN, et du Mondial 2030.

La campagne sera diffusée dès le 17 novembre dans plus d’une dizaine de pays via un film de 90 secondes et ses déclinaisons numériques. Au Maroc, elle sera relayée en télévision, radio, affichage et presse, afin de toucher un public large.

Avec «Maroc, Terre de Football», l’ONMT et la FRMF entendent affirmer le rôle central du football dans la promotion du Royaume : un moteur d’unité, un symbole national fort et un pilier du rayonnement international du Maroc