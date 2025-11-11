CAN 2025 et Mondial 2030. Plusieurs missions leur seront confiées: les jeunes volontaires en formation à Rabat

Des volontaires de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc assistant à une formation à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Pour le bon déroulement de la Coupe d’Afrique des nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, dans six villes et neuf stades, le Maroc aura besoin de 4.000 volontaires pour encadrer les différents aspects organisationnels du tournoi: activités médiatiques, accréditations, accueil et accompagnement des supporters, ainsi que d’autres domaines liés à l’événement.

Une formation dans différents domaines leur est donc nécessaire et c’est à quoi s’attelle la Fondation Maroc 2030 qui a initié un cycle de formation à leur profit. À Rabat, le stage de formation s’est déroulé à l’Institut spécialisé de technologie appliquée de Hay Ryad où Aïcha El Ouah, formatrice en communication, dispense des cours sur l’amélioration des compétences linguistiques et communicationnelles des volontaires une fois mis dans le bain de la CAN.

«Ces cours sont particulièrement importants pour les participants qui seront amenés à occuper des postes impliquant un contact direct avec le public composé de différentes nationalités. Cette formation les aidera à mieux appréhender la diversité culturelle existant sur le continent africain.»

Cette formation, poursuit l’enseignante, «leur permet également d’apprendre à hiérarchiser les priorités, à distinguer les tâches urgentes de celles qui peuvent être reportées. Ils doivent également identifier celles qu’ils ne doivent absolument pas négliger».

Un autre objectif et non des moindres, a ajouté Aïcha El Ouah, est de «donner une image positive du Maroc, riche de son patrimoine séculaire comme la gastronomie et l’artisanat».

Hiba Chafiq, une des stagiaires, se dit convaincue que le Maroc va assurer «une excellente organisation». La jeune fille a émis l’espoir de voir «notre équipe nationale atteindre la finale et remportera la CAN, inchallah».

Officiellement créée par un texte publié au Bulletin officiel du 7 août 2025, la Fondation Maroc 2030 est l’outil stratégique du Royaume pour organiser la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030. «Basée à Rabat et dotée d’une autonomie financière, cette institution à but non lucratif a pour mission principale de planifier et d’orchestrer les grandes compétitions de football accueillies par le Royaume».

La Fondation travaillera en étroite collaboration avec les administrations concernées et apportera un soutien direct aux villes et régions hôtes, afin que chaque événement réponde aux standards fixés par la FIFA et la CAF.

La formation de ces jeunes volontaires vise aussi à doter la Fondation Maroc 2030 d’une réserve d’éléments qui seront également mobilisés lors de la Coupe du monde de football 2030 organisée en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.