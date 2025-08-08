Grands événements footballistiques au Maroc: ce qu’il faut savoir sur la Fondation Maroc 2030

Le Maroc vient d’officialiser, à travers la publication au Bulletin officiel, la création d’une nouvelle institution stratégique: la Fondation Maroc 2030. Instituée par la loi n° 35-25, cette entité à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a pour mission de piloter, organiser et valoriser l’ensemble des manifestations internationales de football confiées au Maroc, notamment la Coupe du Monde FIFA 2030.

Une gouvernance centralisée au service d’un défi mondial

La Fondation Maroc 2030 siège à Rabat et est placée sous la présidence du président du Comité Coupe du Monde 2030-Maroc. Elle est structurée autour de quatre organes principaux: un conseil exécutif, un conseil consultatif, un comité de management territorial présidé par le ministre de l’Intérieur, ainsi qu’un président chargé de la coordination générale et de la représentation de la Fondation.

Le Conseil exécutif, composé des représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Budget et du Sport, est l’organe décisionnel central. Il établit les grandes orientations, approuve les budgets, suit l’avancement des chantiers, et veille au respect des engagements contractés auprès des instances sportives internationales.

Une institution taillée sur mesure pour les ambitions sportives du Royaume

La mission première de la Fondation est de garantir la bonne préparation, l’organisation efficace et la valorisation des manifestations sportives internationales organisées au Maroc, qu’elles soient placées sous l’égide de la FIFA ou de la CAF. Cela inclut la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais surtout l’événement phare: la Coupe du Monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal.

Dans ce cadre, la Fondation sera chargée d’organiser les compétitions internationales attribuées au Maroc, d’assurer le suivi des engagements contractés par l’État auprès des instances sportives internationales, et de veiller à leur exécution selon les standards fixés dans les cahiers des charges.

Elle aura également pour rôle de coordonner l’action des villes et régions hôtes, de leur fournir un appui logistique, administratif et technique, et de garantir la conformité des chantiers engagés avec les exigences de la FIFA et de la CAF.

Un levier de rayonnement international et de mobilisation nationale

Parallèlement, la Fondation jouera un rôle actif dans la promotion de l’image du Maroc à l’échelle mondiale, à travers des campagnes de communication ciblées, et servira d’interface entre les différentes parties prenantes, notamment l’État, les collectivités territoriales, les sponsors, les entreprises publiques, les médias et les instances sportives internationales.

Cette feuille de route s’accompagne d’un système de gouvernance participatif, via un conseil consultatif regroupant des représentants du secteur privé, de la société civile, des Marocains résidant à l’étranger, des figures du football national et des compétences africaines.

Ce conseil pourra formuler des recommandations stratégiques, émettre des avis sur les orientations de la Fondation, et contribuer à renforcer la mobilisation collective autour de ces projets d’envergure.

Un cadre juridique et financier spécifique

La Fondation bénéficiera d’un statut financier assoupli, lui permettant d’éviter le contrôle classique prévu par la loi 69-00. Un mécanisme de contrôle dédié, défini par convention avec l’État, permettra plus de réactivité dans la gestion des ressources.

Son budget sera alimenté par des subventions publiques, des dons, des legs et d’autres ressources diversifiées, affectées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Sur le plan des ressources humaines, la loi 35-25 introduit une grande souplesse: recrutement de contractuels, détachement ou mise à disposition de fonctionnaires, constitution d’équipes adaptées aux différents chantiers.

Une supervision royale et une ambition mondiale

Le président de la Fondation est tenu de rendre compte régulièrement au Roi. Ce lien direct avec le plus haut niveau de l’État garantit un suivi étroit et une exigence d’excellence dans la réalisation des missions de la Fondation.

À travers cet instrument juridique et stratégique, le Maroc ambitionne de faire de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 un modèle africain, méditerranéen et international, capable de générer des retombées économiques durables, de renforcer les infrastructures sportives et urbaines, et de promouvoir l’image du pays comme terre d’accueil d’événements mondiaux.