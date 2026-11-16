Lors de l’examen détaillé du projet de loi de finances (PLF) 2027 à la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, mardi 3 novembre.

Consacrée aux modifications du Code général des impôts prévues par le projet de loi 60-26, l’étude du CROEC-TTA décrypte les principales dispositions envisagées pour 2027 et leur trajectoire à l’horizon 2031. Son premier constat, rapporte le quotidien L’Economiste, est que la réforme ne se limite pas à une baisse de la pression fiscale sur les ménages: elle vise aussi à mieux encadrer les opérations économiques, à renforcer la conformité des contribuables et à solliciter davantage certains secteurs très rentables.

Côté ménages, le seuil annuel d’exonération de l’IR passerait de 40.000 à 60.000 dirhams dès le 1er janvier 2027, soit environ 5.000 dirhams par mois au lieu de 3.333. Le barème serait progressivement refondu, avec moins de tranches et un taux marginal ramené de 37% à 30%. L’abattement pour frais professionnels deviendrait unique, à 45% et plafonné à 35.000 dirhams par an, tandis que l’exonération des indemnités forfaitaires serait conditionnée à l’existence de frais réels et justifiés. L’étude rappelle toutefois que le gain réel dépendra du niveau de revenu et des modalités de déduction.

Pour les entreprises, le taux de l’IS passerait à 40% pour les distributeurs et importateurs de carburants dont le bénéfice net annuel atteint ou dépasse 100 millions de dirhams, comme pour les banques et les assurances. Les subventions finançant des immobilisations non amortissables pourraient être étalées sur dix exercices. Dans l’immobilier, à partir du 1er juillet 2027, les marchands de biens bâtis pourraient opter pour une TVA calculée sur la marge et non sur le prix de cession, la déduction étant réservée aux travaux de rénovation.

Le PLF prévoit aussi un régime dérogatoire pour la Coupe du monde 2030, lit-on dans L’Economiste: exonérations au profit de la FIFA et d’organismes liés à la compétition, portant sur l’IS, certaines retenues à la source, la TVA, les droits d’enregistrement et plusieurs prélèvements douaniers, sur la période 2027-2032. L’étude s’interroge sur la mesure du coût budgétaire de ces avantages au regard des retombées attendues. Elle relève par ailleurs un renforcement des obligations déclaratives, avec la généralisation des déclarations électroniques, un délai de 30 jours pour présenter des observations dans le contrôle contradictoire des retenues à la source et une simplification de la restitution des excédents de TVA.

Le tout s’inscrit dans un contexte de forte pression budgétaire, avec plus de 34.400 postes budgétaires et 106 milliards de dirhams pour l’Éducation nationale. Pour le CROEC-TTA, l’efficacité économique de la réforme en constituera le véritable test.