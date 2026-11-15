PLF 2027: la Chambre des représentants adopte le premier budget du nouveau gouvernement

Fouzi Lekjaa, ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, lors du vote sur le projet de loi de finances (PLF) 2027 par la Chambre des représentants, le 14 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 a été adopté, samedi soir, à la majorité par la Chambre des représentants, avec 179 voix pour, 126 contre et aucune abstention, après une longue séance de clôture marquée par de vifs tiraillements entre la majorité et l’opposition.

Ce premier budget du gouvernement conduit par Fatima Ezzahra El Mansouri mise notamment sur le soutien au pouvoir d’achat, la protection sociale, la santé et l’investissement public, dans un climat marqué par de vifs échanges entre majorité et opposition.

Il a fallu à la présidence de la Chambre beaucoup de maîtrise pour assurer la clôture de cette séance particulièrement animée, après plusieurs heures de débats autour des choix économiques, fiscaux et sociaux du nouveau gouvernement.

L’opposition, composée notamment du RNI, du PJD, du Mouvement populaire et de l’Alliance de gauche, a voté contre le texte, présenté par la majorité comme un projet politique marquant une rupture avec plusieurs orientations du précédent gouvernement.

Le PLF 2027 repose sur une hypothèse de croissance de 3,7%, avec un objectif de déficit budgétaire limité à 3% du produit intérieur brut (PIB). L’effort global d’investissement public devrait, quant à lui, atteindre 400 milliards de dirhams.

Le texte accorde également une place importante aux mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat et à renforcer les politiques sociales.

La majorité gouvernementale, conduite par le Parti authenticité et modernité (PAM) et composée également de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS, prévoit notamment une enveloppe globale de 62 milliards de dirhams consacrée aux aides socio-économiques.

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Le budget de la santé augmentera pour sa part de 3 milliards de dirhams pour atteindre 45,4 milliards en 2027.

L’Exécutif prévoit également de porter le montant minimum de l’aide sociale directe de 500 à 600 dirhams par mois à compter de janvier 2027, première étape d’une augmentation progressive devant atteindre 1.000 dirhams à l’horizon 2031.

Le gouvernement prévoit par ailleurs de relever la pension minimale de retraite à 1.700 dirhams par mois dès 2027, avant de la porter progressivement à 3.000 dirhams au cours du mandat.

Commentant le PLF dans une déclaration à Le360, le député du PAM Adib Benbrahim a indiqué que les recettes globales prévues atteignent environ 482 milliards de dirhams, dont 437,4 milliards de recettes fiscales et près de 45 milliards provenant notamment des établissements publics.

Selon les calculs présentés par le député, ces recettes permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement, estimées à 387 milliards de dirhams, ainsi que les intérêts de la dette, et de dégager un solde positif d’environ 49 milliards de dirhams.

«En ajoutant le budget d’investissement, de 139 milliards de dirhams, et le remboursement du principal de la dette, de 69 milliards, le besoin de financement s’élève à 158 milliards de dirhams, qui sera couvert par l’emprunt, notamment à hauteur de 120 milliards pour boucler le financement», a-t-il expliqué.

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Adib Benbrahim estime également que l’endettement demeure maîtrisable tant que «les recettes fiscales couvrent le paiement des intérêts».

Pour sa part, Driss El Azami El Idrissi, président du groupe parlementaire du PJD, a confirmé le vote négatif de son parti sur l’ensemble du PLF, tout en précisant que sa formation avait soutenu plusieurs dispositions relatives à la souveraineté nationale, à la défense et à la sécurité du pays.

Le PJD a également approuvé certaines mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat et les catégories vulnérables et moyennes, notamment la revalorisation des pensions de retraite.

Driss El Azami a cependant critiqué une répartition qu’il juge insuffisamment équitable des efforts budgétaires, estimant que les ménages modestes et les classes moyennes n’ont pas bénéficié d’une part suffisante des mesures proposées par rapport aux catégories les plus aisées.

Volet fiscal

Sur le volet fiscal, le PJD a rappelé qu’il défend le relèvement à 40% de l’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises importatrices ou distributrices de produits pétroliers. Le parti avait toutefois proposé d’étendre ce taux aux grandes entreprises des télécommunications et du ciment réalisant des bénéfices élevés, considérant que ces secteurs évoluent également dans des situations «d’oligopole» et dégagent «des profits importants».

Après le rejet de cet amendement par la majorité, le groupe parlementaire du PJD a voté contre l’article dans sa rédaction gouvernementale, tout en réaffirmant son soutien au principe d’une fiscalité renforcée sur les grandes sociétés pétrolières.

De son côté, Ahmed El Abadi, président du groupe parlementaire du PPS, a défendu les orientations du texte, notamment celles destinées à lutter contre la spéculation et à réorganiser les circuits de distribution des produits alimentaires.

Il a notamment mis en avant la création de sociétés régionales de distribution et de commercialisation dans plusieurs grands bassins agricoles ainsi que la réorganisation des marchés de gros.

L’objectif, selon lui, est de «réduire la chaîne des intermédiaires et de freiner les spéculateurs et les monopoles».

Avec ce vote, le premier projet de loi de finances du gouvernement El Mansouri franchit l’étape de la Chambre des représentants. Derrière les chiffres, le débat a surtout confirmé la ligne de fracture entre une majorité qui revendique un budget de rupture sociale et une opposition déterminée à en contester les choix, leur financement et la répartition de l’effort fiscal.