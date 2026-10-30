PLF 2027: les détails de la feuille de route ferroviaire

Le programme ferroviaire de l’ONCF atteint 96 MMDH à l’horizon 2030. Il comprend 53 MMDH pour la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, 29 MMDH pour l’achat de 168 trains et 14 MMDH pour la performance du réseau.

Ces 14 MMDH se partagent entre 8 MMDH d’appui au prolongement de la grande vitesse et au développement du train régional rapide et 6 MMDH pour préserver le réseau actuel. Un programme complémentaire de 38 MMDH, prévu par l’annexe 1 du protocole d’accord entre l’État et l’office, cible les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Fès-Meknès et de l’Oriental. L’ONCF a investi 18.984 MDH en 2025. Pour 2027, les documents prévoient 29.021 MDH.

La grande vitesse, premier poste

La ligne Kénitra-Marrakech s’étend sur environ 430 km pour environ 53 MMDH. Les travaux ont démarré en avril 2025 et leur avancement est estimé à 35%. Le gouvernement vise une exploitation progressive d’ici 2030. En 2027, il prévoit d’accélérer le génie civil, les ouvrages d’art et les équipements, et de relier l’aéroport Mohammed V au réseau ferroviaire.

Les tableaux régionaux répartissent ce coût de 53 MMDH entre Rabat-Salé-Kénitra (16,1 MMDH), Casablanca-Settat (25,1 MMDH) et Marrakech-Safi (11,8 MMDH). Les crédits de paiement 2027 atteignent 18,6 MMDH pour l’infrastructure, dont 8,8 MMDH à Casablanca-Settat.

Les projets d’appui, soit les bâtiments, la signalisation et les centres techniques, coûtent 4 MMDH au total, avec 1,85 MMDH de crédits en 2027. Ils sont répartis entre Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

168 trains et une base industrielle

Les marchés de matériel roulant portent sur 168 rames pour 29 MMDH. Ils comprennent 18 trains à grande vitesse, 40 trains intercités et 110 trains régionaux rapides et navettes. Ils prévoient des compensations industrielles. L’objectif est de développer une capacité nationale de fabrication de trains régionaux rapides, avec transfert de technologie et hausse progressive de l’intégration locale en fabrication et en maintenance.

Dans les tableaux régionaux, le matériel roulant rattaché aux trois régions de la ligne représente 26,3 MMDH. Les crédits 2027 atteignent 5 MMDH, dont 2,7 MMDH à Casablanca-Settat, où le coût du matériel dépasse 16 MMDH.

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Un programme propre à la région de Casablanca a été lancé en septembre 2025. Il comprend la gare multimodale Casablanca-Sud et deux nouvelles gares, à l’aéroport Mohammed V et au nouveau Grand Stade Hassan II. L’offre entre Mohammedia et Nouaceur doit aussi être renforcée.

Le programme complémentaire de 38 MMDH cible le nord et l’est du pays. Un train régional rapide Tanger-Tétouan doit relier le Grand Stade et l’aéroport Ibn Battouta, en vue de la Coupe du monde 2030. Le projet Oriental raccorde le port Nador West Med au réseau national. La liaison compte 52 km de voie, entre Selouane et le port.

Sa tranche de travaux coûte 1,5 MMDH, financés sur le budget général de l’État, avec 300 MDH de crédits de paiement par an de 2026 à 2029. Le démarrage des travaux est indiqué. Le programme couvre aussi l’électrification de la ligne Fès-Oujda, la mise à niveau de la ligne Kénitra-Fès et l’achat du matériel nécessaire aux nouvelles lignes.

Les tableaux régionaux recensent en outre deux programmes de maintien de la performance. Le premier, de 438 MDH, concerne Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 38 MDH en 2027, pour l’infrastructure et l’exploitation ferroviaire. Le second, de 514 MDH, concerne Fès-Meknès, avec 81 MDH en 2027, et inclut la remise en état et l’achat de matériel roulant.

Le groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 6.191 MDH (+7%). Le transport de voyageurs en représente 2.905 MDH, dont 848 MDH pour Al Boraq. L’office a transporté 55,6 millions de voyageurs, dont 5,6 millions sur Al Boraq. Le taux de remplissage s’établit à 65% et la régularité à 87%. Le fret atteint 23,2 millions de tonnes (+9,4%), dont 14,2 millions pour le phosphate.

À fin juin 2026, l’ONCF compte 27 millions de voyageurs et 10,4 millions de tonnes de fret. L’ONCF table sur environ 100 millions de voyageurs en 2030, un chiffre d’affaires d’environ 10 MMDH et une marge d’exploitation supérieure à 5 MMDH.