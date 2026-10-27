ONCF: 96 MMDH de chantiers en cours et près de 100 millions de voyageurs attendus en 2030

L’ONCF aborde 2026 avec une activité en croissance. En 2025, l’Office a transporté 55,6 millions de passagers et 23,2 millions de tonnes de marchandises. Il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6.191 MDH, en hausse de 7%, dont un chiffre d’affaires de 2.905 MDH pour la seule activité voyageurs (848 MDH générés par Al Boraq), selon le rapport sur les établissements et entreprises publics annexé au projet de loi de finances 2027.

À fin juin 2026, le chiffre d’affaires de l’Office s’établit à 2.479 MDH, soit 2% de plus qu’à la même période de 2025. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4.834 MDH sur les six premiers mois, dans le prolongement des 18.984 MDH investis en 2025. L’Office a aussi créé une nouvelle filiale au premier semestre 2026.

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Pour l’ensemble de l’année, les prévisions de clôture portent le chiffre d’affaires à 5.276 MDH et le résultat d’exploitation à 216 MDH. Les investissements sont prévus à 18,2 MMDH.

Une croissance attendue jusqu’en 2029

Le chiffre d’affaires est estimé à 6.051 MDH en 2027, puis à 6.565 MDH en 2028 et à 7.045 MDH en 2029. Une progression qui accompagne la mise en service progressive des nouvelles infrastructures et du nouveau matériel roulant. L’effort d’investissement atteindrait, quant à lui, son pic en 2027, avec 29.021 MDH prévus.

Le cycle de développement de 96 MMDH repose sur trois volets. Le premier, doté de 53 MMDH, concerne l’extension de la LGV Kénitra-Marrakech et les infrastructures et équipements associés. Le deuxième, de 29 MMDH, couvre l’acquisition de 168 trains de nouvelle génération. Le troisième, de 14 MMDH, finance le programme de maintien de la performance. Il comprend 8 MMDH en soutien à l’extension de la LGV et au développement des infrastructures RER, et 6 MMDH pour la préservation du réseau existant.

Les travaux de la LGV Kénitra-Marrakech, longue d’environ 430 km, ont été lancés en avril 2025. En parallèle, un programme ferroviaire dédié à la région de Casablanca a démarré en septembre 2025. Il comprend la réalisation de la gare multimodale Casa-Sud et la construction de nouvelles gares à l’aéroport Mohammed V et au futur Grand Stade Hassan II. Il prévoit aussi le renforcement de la desserte entre Mohammedia et Nouaceur.

Le renouvellement du matériel roulant porte sur 18 trains à grande vitesse, 40 trains Inter villes et 110 trains destinés aux services RER/TNR. Les marchés correspondants s’accompagnent d’engagements de compensation industrielle. Ils prévoient le développement au Maroc d’une capacité de fabrication de trains RER et le renforcement de l’écosystème ferroviaire national.

Près de 100 millions de voyageurs en 2030

La mise en service progressive des nouvelles infrastructures et du matériel roulant doit accroître substantiellement les capacités du réseau. Elle doit accompagner la croissance attendue du trafic voyageurs, notamment autour des grands pôles urbains et des principaux corridors économiques du Royaume.

À l’horizon 2030, l’ONCF anticipe un trafic de près de 100 millions de voyageurs, contre 55,6 millions en 2025. Il vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 MMDH et une marge opérationnelle supérieure à 5 MMDH.